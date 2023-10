Los paisas que mandan con la marca china Foton en la venta de camiones en Colombia

.Publicidad.

Desde hace varios años, Foton, empresa de Beijing Auto Group, está posicionada como el mayor fabricante de camiones de China. No conformes con esta posición, decidieron salir del gigante asiático para trasladar su dominio a otros mercados gracias al proyecto Foton Internacional.

En Latinoamérica, particularmente, ya cuentan con presencia en países como Brasil, México, Uruguay, Venezuela, Perú y, por supuesto, Colombia. En estas últimas tierras han sido capaces de replicar el logro que consiguieron en China, aunque no lo hicieron solos, sino que acudieron a Navitrans, una empresa que tiene presencia en este mercado mucho antes que ellos.

La creación de Foton data de 1996, es decir, hace 27 años, mientras que la de su distribuidor oficial en Colombia se remonta a 1958, cuando comenzaron a operar bajo el nombre de Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria.

Cuando Foton aún no contemplaba ser el gigante en el que terminó por convertirse, la empresa Navitrans ya había tenido tiempo para comenzar a importar vehículos y para abrir sedes en Bogotá y Medellín. Solo fue cuestión de tiempo para que hicieran una alianza como las que ya había hecho la china Foton con la estadounidense Cummins o la alemana Daimler.

En la segunda década del siglo XXI, Foton entró de lleno a Colombia y rápidamente adquirió presencia en 10 ciudades del país con 14 talleres, 22 camiones de servicio, 178 bahías de mantenimiento, 28 bahías de lubricación, 221 técnicos, 160 administrativos y 7 carro talleres.

Posteriormente, en 2018, comenzó la alianza con Navitrans, liderada por su gerente Daniel Santamaría, la cual representó un gana-gana para ambos, puesto que Foton encontró un distribuidor de confianza para sus camiones de la Línea Auman y Navitrans se dio a conocer aún más llegando en 2020, a celebrar un matrimonio similar con la surcoreana Hyundai, en el cual no están enfocados en camiones, sino en maquinaria para construcción.

Ahora, Foton ya no solo es reconocido en el país por su icónico comercial en el que parodian la famosa canción de guerra When Johnny Comes Marching Home:

Ahora, están en el punto de poder decir que son la marca que más vende camiones en Colombia, por encima de otras gigantes como la estadounidense Chevrolet. Según la Andi, solo en septiembre vendieron 218 y en lo corrido del año llevan cerca de 2.100. Cifras importantes teniendo en cuenta que se trata de un sector que entre enero y agosto de 2023 presentó una caída del 34,2 % con respecto al mismo periodo de 2022.