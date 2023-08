Los herederos de Pepe Douer decidieron cambiarle el nombre a Facol por Ostu ¿Qué buscan?

.Publicidad.

Facol fue fundada en 1959 por Alberto Douer q.e.p.d., el patriarca de la familia dueña de Manufacturas Eliot, y en estos 64 años ha sabido mantenerse como una de las marcas de ropa favoritas de los colombianos gracias a su manufactura 100 % nacional y a sus precios económicos. Pero a pesar de estar bastante posicionados y de ser un nombre de mucha recordación para los colombianos, los herederos de Alberto y de su hijo el también fallecido José ‘Pepe’ Douer decidieron dar un giro de 180°.

El grupo que ahora es manejado por los hijos de ‘Pepe’, Alan, Pepe Jr y, especialmente Sophie Douer, también tiene en su cartera otras dos marcas bastante conocidas en Colombia como Pat Primo y Seven Seven, pero, al menos por ahora, estas no serán tocadas y la sacrificada será Facol, la cual, junto con Seven Seven, está registrada bajo la razón social Pash.

A partir de septiembre, Facol, así como sus 90 tiendas físicas en el país, dejará de existir y le dará paso a una marca totalmente nueva que tendrá que ganarse de 0 el cariño de los colombianos, Ostu. Esto con el objetivo de renovarse y pasar a competir en el mercado de la moda con marcas internacionales de la talla de H&M y Forever 21.