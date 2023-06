.Publicidad.

Sophie Douer lleva casi una década apareciendo en la lista de las mujeres más poderosas e influyentes del país. Como ella y durante mucho más tiempo, las empresas, PatPrimo, Facol y Seven Seven, que maneja junto a sus hermanos, también son líderes en el mercado nacional de ropa y telas, un negocio que mueve un poco más de $10 billones anuales en el país.

Para hablar de los herederos Douer hay que contar primero sobre la empresa textil Adotex, fundada en Barranquilla en 1945. Cuando José Douer, a quien todos conocían como don Pepe Douer, tenía 17 años, asumió el control de la compañía cuando su papá se radicó en Estados Unidos para atender su salud.

El entonces adolescente Pepe Douer se volvió empresario a la par que terminaba sus estudios de bachiller en Barranquilla y 12 años después, en 1957, creó a Manufacturas Eliot y su marca estrella PatPrimo.

Después de fundar Manufacturas Eliot, Pepe Douer pasó de solo vender telas a confeccionar camisetas bajo la marca PatPrimo, negocio que inició con una sola máquina de coser, le fue muy bien y se trasladó a Bogotá en 1965.

Hoy, 65 años después de haber sido fundada, PatPrimo cerró el 2022 con 134 tiendas, 126 abiertas en Colombia, 5 más en Ecuador, 2 en Costa Rica y 1 en Panamá. El grupo textil, integrado por Pat Primo, Facol y Seven Seven, tiene abiertas un total de 250 tiendas y 7.000 empleados.

Don Pepe Douer, quien fue uno de los industriales más importantes de Colombia, fundador también del Canal 1 y de CM&, falleció en 2020 con 95 años encima y la tranquilidad de que sus marcas textiles, a las que le dedicó su vida, seguirían siendo una empresa familiar en manos de sus tres nietos, a quien él mismo les entregó las riendas.

Shopie es la heredera más reconocida del imperio textil que hace 66 años creó su abuelo y que también maneja su padre, Alberto Douer, quien está en calidad de socio y Subgerente del grupo empresarial. Los otros dos nietos herederos son Alan, quien está al frente de las áreas de E-commerce, producción y Pepe Jr, quien maneja los números del conglomerado en la gerencia financiera. Sophie es la líder de la parte creativa de la compañía, la gerente de las marcas y es quien manda.

Sophie estudió Artes y Ciencias en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos; Marketing de moda en la escuela de Diseño Parsons y luego, ya en Colombia, cuando regresó a tomar las riendas del negocio del abuelo, hizo una Maestría en Administración de Empresas.

Después de terminar sus estudios en Estados Unidos, esta madre de cuatro hijos, quien divide la vida entre sus oficinas y la tarea de ama de casa, se labró su camino fuera de las empresas familiares.

Trabajó en las reconocidas Ralph Lauren y Rent the Runway en el área de mercadeo, donde agarró la experiencia que luego pondría al servicio de la que luego se convertiría en su propia compañía.

Volvió al país en 2010 porque su abuelo, con 75 años encima, quería dejar la casa ordenada antes de irse a descansar sus últimos años. Sophie, destacada no solo por su talento empresarial, sino también por su carácter audaz y visionario, era clave para tener junto a sus hermanos el legado de don Pepe, recibido como herencia adelantada.

En ese año entró a la empresa como Directora de Diseño, pero no solo se quedó heredando y manejando lo construido por su abuelo. Quiso también hacer su empresa y fue ahí cuando, junto al hermano que lleva el nombre de don Pepe, creó la marca juvenil Seven Seven, la cual sumó al conglomerado familiar.

Un par de años después, con el deseo de honrar el legado de su abuelo y llevar a Manufacturas Eliot a nuevas alturas, Sophie Douer asumió el mando como Directora de Operaciones de las marcas en la empresa familiar.

Con sus hermanos, Sophie hizo crecer los procesos de producción y distribución a partir de un enfoque en innovación y diseño. Además, posicionó la compañía, las marcas en nuevos mercados internacionales y con la llegada de la pandemia fortalecieron las ventas por Internet. Don Pepe Douer se retiró tranquilo 5 años después de dejar la dirección de su joya, el Grupo Eliot, en las manos de su nieta. Con 12 años como líder de PatPrimo, el patrimonio del conglomerado familiar se calcula en 500 mil millones de pesos. Hoy es una empresa que vende al año casi 1.000 millones de pesos y ocupa el puesto 183 entre las 1.000 empresas más grandes del país.