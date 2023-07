'Los desagradables', la nueva novela de Andrés Mauricio Muñoz

Su personaje central, Manuel Palomino, tiene una insatisfacción en su vida, es un ingeniero que no consigue lo que desea y trabaja en de una bodega...

Por: Albeiro Arciniegas |

julio 25, 2023

Los desagradables es la nueva novela del escritor colombiano Andrés Mauricio Muñoz, una obra que, según su autor, “desarrolla el concepto de la frustración matizada por los tiempos contemporáneos”.

Su personaje central, Manuel Palomino tiene una insatisfacción en su vida, es un ingeniero que no consigue lo que desea y trabaja como administrador de inventarios de una bodega en una empresa de abarrotes y esa rutina asfixiante y mecánica lo termina incomodando.

En redes sociales se da cuenta que sus compañeros de estudio se presentan como triunfadores en el campo laboral, son casados, con casas propias y una vida, en apariencia, realizada. A través de su personaje, el novelista cuestiona, ¿qué es el éxito? ¿Existe realmente u obedece a estereotipos que están lejos de lo que llamamos una vida feliz?

La novela respaldada por uno de los sellos editoriales más prestigiosos en lengua española se distribuye a través de librerías en cadena y en línea o internet en todo el país y, por supuesto, en el exterior.

Su autor es uno de los escritores colombianos que está consolidando su prestigio gracias a su indiscutible talento para narrar ya sea en cuento o en novela. En el género corto ha ganado varios premios nacionales en el país y es autor de los libros Desasosiegos menores, Un día para que rece Adela y Hay días en que estamos idos. En novela ha publicado, Las margaritas, El último don Juan y Los desagradables.

Con relación a su trabajo de escritor dice que, al iniciar la escritura de una historia, no piensa en el género, sólo se interesa en el personaje y, en ese proceso de construcción del referido personaje, descubre si es un cuento o una novela. “Me siento cómodo con los dos géneros, pero, claro, si me preguntan cuál me apasiona, por supuesto que es el cuento”, dice Muñoz.

“Desde el momento que identifico una historia, la pienso, la reflexiono y pienso en lo que quiero privilegiar; luego, viene el proceso de escritura”, explica el autor. “En términos generales, yo analizo mucho los proyectos porque me gusta que cuando me dedique a escribir debo tener la seguridad que el personaje ya está completamente armado en mi cabeza”.

Andrés Mauricio Muñoz escribe con oficio. El payanés es un escritor auténtico. Es un estupendo representante de la creación y la escritura de los cánones de periferia, pero no olvidemos que la periferia es la que ha brindado los mayores nombres de la literatura colombiana a lo largo de su historia, el nariñense Aurelio Arturo en la poesía y Gabriel García Márquez en la narrativa.

Para los lectores del país y el exterior leer Los desagradables y los demás libros de Andrés Mauricio Muñoz es un verdadero compromiso, si queremos saber qué senderos de creación está tomando eso que llamamos literatura colombiana, la de calidad y gran factura, la que se escribe con conocimiento del oficio. Nadie se arrepentirá de visitar sus páginas.