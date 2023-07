Cómo escribir una novela con Inteligencia Artificial (IA)

Por: Oscar Seidel |

julio 25, 2023

En la era de la tecnología y la innovación, cada vez son más las herramientas que nos facilitan el trabajo creativo y nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos.

Una de estas herramientas es la Inteligencia Artificial, que hoy en día se ha convertido en una aliada de los escritores para la creación de novelas. ¿Te imaginas poder escribir una novela completa con la ayuda de un programa de IA?

Esta tecnología está revolucionando muchos aspectos de nuestra vida, y la literatura no es una excepción. En este artículo te contaremos cómo puedes utilizar la IA para crear una novela única y fascinante. Hasta hace poco, la escritura de una novela era una tarea que recaía exclusivamente en los hombros del autor. Sin embargo, con los avances en Inteligencia Artificial, ahora es posible utilizar esta tecnología como una herramienta creativa para complementar y enriquecer nuestro proceso de escritura.

La IA puede generar ideas, personajes, tramas y hasta diálogos, basándose en miles de obras literarias ya existentes. Esto no significa que la IA pueda reemplazar por completo la creatividad humana, sino que puede ser utilizada como una fuente de inspiración y como una herramienta para superar bloqueos creativos. Es como tener un asistente virtual que te ayuda a desarrollar tus ideas y te ofrece sugerencias para mejorar tu historia.

Pasos para escribir una novela con Inteligencia Artificial:

1.Investigación: Antes de empezar, debes investigar y familiarizarte con las posibilidades que ofrece la IA en el ámbito literario. Existen diferentes programas y plataformas que te permiten hacer uso de esta tecnología, como generadores de textos, chatbots conversacionales, entre otros.

2.Establece tus objetivos: Define qué tipo de ayuda buscas de la IA. ¿Quieres que genere ideas para tu novela? ¿Necesitas ayuda con la estructura o los diálogos? Establece tus necesidades y expectativas antes de empezar.

3.Utiliza herramientas de generación de texto: Una vez que tengas claro lo que necesitas, puedes empezar a utilizar herramientas de generación de texto basadas en IA. Estas herramientas pueden ayudarte a desarrollar personajes, crear diálogos realistas o incluso generar tramas complejas.

4.Combina la IA con tu creatividad: Recuerda que la IA es solo una herramienta, y la verdadera magia está en tu capacidad creativa. Utiliza las sugerencias de la IA como punto de partida, pero añade tu toque personal, tu estilo y tus propias ideas para crear una novela única y original.

5.Edición y pulido: Una vez que hayas completado el primer borrador de tu novela con la ayuda de la IA, llega el momento de editar y pulir tu trabajo. Revisa y corrige los errores, ajusta los detalles y asegúrate de que tu historia fluya de manera coherente y cautivadora.

Etapas para elaborar una novela:

Es posible escribir una novela que tenga muchos capítulos y páginas basada en una trama que le suministres a Inteligencia Artificial. La IA puede ser programada para generar ideas, seleccionar personajes, desarrollar el conflicto y crear un desenlace sorprendente. Aunque pueda parecer algo salido de una película de ciencia ficción, esta tecnología está al alcance de todos los escritores que deseen experimentar y explorar nuevas formas de crear.

La primera etapa para escribir una novela con Inteligencia Artificial es seleccionar una temática o género. La IA puede analizar diferentes patrones y tendencias literarias para proponer una trama que se ajuste a tus preferencias. Puedes elegir entre una amplia gama de géneros, desde el romance hasta la ciencia ficción, pasando por el misterio o la fantasía. La IA se encargará de generar ideas originales y estimulantes para tu novela.

Una vez seleccionada la temática, es hora de elegir los personajes principales. La IA puede crear personajes con características específicas y personalidades únicas. Puedes indicarle a la IA cómo quieres que sean tus personajes o dejar que ella misma los desarrolle. La Inteligencia Artificial puede estudiar patrones de comportamiento humano y generar personajes creíbles y realistas.

Una vez que tienes la trama y los personajes, la IA puede ayudarte a desarrollar el conflicto de la historia. Puedes indicarle a la IA cómo quieres que evolucione el conflicto o dejar que ella misma lo desarrolle. La IA puede generar diferentes escenarios y situaciones para mantener la tensión y el interés del lector a lo largo de la novela.

Finalmente, llegamos al desenlace de la novela. Este es uno de los momentos más importantes, ya que es aquí donde se resuelven todas las incógnitas y se cierran las tramas secundarias. La IA puede generar un desenlace sorprendente y satisfactorio, que deje al lector con una sensación de plenitud y cierre. Puedes indicarle a la IA cómo quieres que sea el desenlace o dejar que ella misma lo genere.

En resumen, escribir una novela con Inteligencia Artificial es una experiencia fascinante y llena de posibilidades. La IA puede ser una herramienta invaluable para los escritores que deseen explorar nuevas formas de creación y experimentar con la narrativa. La IA puede ser una herramienta poderosa para ayudarte a escribir una novela, pero no olvides que tú eres el autor y que tu creatividad es lo que hará que tu obra sea especial. La combinación de la tecnología y el ingenio humano puede resultar en una novela fascinante y cautivadora.

Derecho de autor: Los textos generados por inteligencia artificial, al carecer de la labor creativa de una persona física, no son obras protegibles por el derecho de autor y, por tanto, no están sujetas a derechos exclusivos de su autor. Por tal razón, se trata de creaciones pertenecientes al dominio público.

Esto quiere decir que cualquier persona puede utilizar libremente el escrito o parte de él, incluida la elaboración de copias, la modificación, la distribución o la comunicación al público del texto, sin la necesidad de obtener la autorización de su creador, ni abonar ningún tipo de canon o regalía.

Los organismos competentes de protección de la propiedad intelectual rechazan unánimemente el registro de las obras generadas mediante inteligencia artificial. Distinta es la situación cuando el texto generado a través de ChatGPT o cualquiera de sus elementos, es objeto de un aporte creativo por parte del usuario, es decir, que este último adapte o altere de cualquier manera el texto original creando una nueva obra.

De lo anterior entendemos que una novela escrita a raíz de los textos generados por ChatGPT puede llegar a ostentar derechos de autor siempre que el escritor realice sobre estos una labor creativa y/o aportación intelectual, ya sea en la alteración, inclusión o disposición de los elementos generados por inteligencia artificial.

La inteligencia artificial sirve para casi todo, por no decir que todo, y así lo ha demostrado ChatGPT. No solamente sirve para generar resúmenes, ensayos, o escribir un artículo periodístico; la herramienta ahora genera docenas de libros que reposan en Kindle la librería de Amazon, donde hay más de 200 textos escritos con ayuda de ChatGPT.

En la librería de Amazon se encuentran libros sobre cómo usar ChatGPT para negocios u otras actividades profesionales, el auge de producción de libros digitales que invaden a Kindle, ha levantado cierto escozor por los límites éticos que debería tener la librería en tanto a la publicación de obras literarias. Recordemos que Kindle Direct Publishing es la plataforma de publicación de libros electrónicos de Amazon, que más vende en el mundo.

Algunas novelas escritas con Inteligencia Artificial:

1.“IRIS”.

La historia de Iris es una historia de éxito y determinación. Desde el principio de su historia, Iris siempre ha estado dispuesta a aprender y a crecer. A medida que avanzaba en su carrera en la empresa de tecnología de Nueva Aurora, Iris demostró ser una valiosa para el equipo y pronto se convirtió en una líder respetada. A pesar de los obstáculos y desafíos que enfrentó, Iris nunca perdió la determinación de seguir adelante y logró alcanzar el éxito. Su historia es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja con dedicación y perseverancia.

Desde que OpenAI lanzó al público ChatGPT el pasado noviembre del 2022, cientos de personas han publicado libros utilizando este generador de texto por inteligencia artificial, pero el primero en hacerlo podría haber sido el español David Guisado, un empleado de Repsol, quien asegura haber publicado la primera novela 100% escrita por ChatGPT.

Pero, ¿qué le llevó a escribir una novela utilizando ChatGPT?: "La idea no surgió desde el punto de vista de la literatura. No buscaba escribir una novela, sino que buscaba una manera de ver de qué era capaz la tecnología", reconoce.

El proceso creativo de la inteligencia artificial lo narra el propio autor: "Me puse delante del portátil y le pregunté: “Oye, ¿podrías imaginar una historia de una inteligencia artificial que se vuelve vergonzosa?” Y me dijo: “Claro”. Cuenta que, en ese momento, el chatbot le respondió con un párrafo de un relato que al final acabó siendo el inicio de la historia de IRIS. La segunda pregunta fue: 'Oye, ¿y podrías decirme que capítulos tendría si hicieras un libro sobre ella, sobre esta historia que te acabas de inventar?' Me dio una serie de capítulos y, a partir de ahí, pues seguir preguntando", explica. El resto fue a base de preguntas: “Desarróllame el capítulo uno”, “imagina el diálogo entre Iris y su compañero, o entre Iris y su jefa, o entre Iris y…”, rememora.

Guisado asegura que empezó a trabajar en la novela el día 2 de enero del 2023 y que el día 8 tenía todos los textos que compusieron la historia en un Word, pero que lo que más le costó fue el prólogo y el epílogo, porque dijo: "Ya que, además del nombre de ChatGPT, voy a poner el mío, que por lo menos escriba algo, y haya algo de autoría real". "El día 22 de enero del 2023, tenía el primer ejemplar en mi mano, ya editado e impreso".

¿Hasta dónde pueden llegar las inteligencias artificiales de procesamiento del lenguaje natural a principios de 2023? Este libro es un testimonio claro de su capacidad y su potencial futuro. No pretende ser un libro perfecto, ni tampoco un ejemplo de buen estilo o buena edición. La motivación de este libro no es ni más ni menos que las ganas de experimentar de un apasionado de la tecnología.

1.“Falta una palabra”.

Es una historia atemporal e imposible encerrada en una habitación donde lo único que hay es una pequeña nevera vacía. A Beatriz y Benito les falta una palabra para describir lo que sienten. No pueden separarse, tampoco seguir juntos. La obra habla del amor, del sufrimiento y del goce. Se juega con el tiempo y el espacio confundiendo al lector. Nunca se sabe lo que va a ocurrir. Cuando la línea de acción sigue un camino, todo cambia. Giros temporales donde lo importante son los personajes y sus relaciones.

Es la primera novela en español escrita por una inteligencia artificial. Ángel García Crespo es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España. Lleva más de 30 años trabajando en esta disciplina. También es escritor, ganador de varios premios literarios en novela corta y textos teatrales. En el año 2005 decidió unir sus dos pasiones, para crear la primera novela escrita por una inteligencia artificial.

El propio escritor, Ángel García Crespo, llegó a escribir 25.000 palabras de la novela. Después dejó que la IA escribiera unas 13.000 palabras, usando un modelo de generación de lenguaje a gran escala GPT3. Ángel García Crespo se sorprendió al descubrir que la IA escribía con su mismo estilo, y añadía sorprendentes cambios en la historia. Lo que la inteligencia artificial escribía a veces solo era un borrador, o frases sin enlazar. Así que ha editado bastante texto, para darle un poco de sentido y ritmo.

Comienza ahora el debate de decidir si una novela o un ensayo escritos por una IA, tienen el mismo mérito literario que la obra escrita por un escritor humano.