Lo de facturar no era jugando: la isla privada por la que Shakira cambiaría su mansión en Miami

Sin duda alguna, todo el rollo mediático a lo largo de este año, ha estado centrado en la separación de Piqué y Shakira. Y es que, la barranquillera ha soltado dos bombas musicales en contra del exjugador del Barcelona, que han sido un éxito mundial. Sin embargo, lejos del resentimiento que pueda tener alguna de las dos partes, es cuestión de tiempo para que la barranquillera abandone España para irse a vivir a su lujosa casa ubicada en Estados Unidos.

A pesar de que la mujer puso a la venta hace un tiempo esta casa, debido a lo sucedido, tomó la decisión de ir allí con sus hijos. Pero nuevamente habría tomado la decisión de no vivir en aquella mansión. Tal parece que Shakira estaría buscando algo mucho más tranquilo y reservado Y es que, parece que a la cantante le incomoda que la gente que pasea cerca a su casa en bote, tenga vista hacía su piscina y aunque buscó soluciones para ello, ninguna se acomodó a su gusto.

Es por esto que, según el periodista Álex Rodríguez, Shakira estaría buscando un nuevo hogar en una isla privada. Lo curioso del caso es que aunque no es lejos de donde está ubicada su mansión, si es mucho más privado y tranquilo, además de que los medios no tendrían acceso. De igual forma se ha dicho que Shakira no se iría sola allí, pues lo haría en compañía de una amiga. Por el momento, habrá que esperar hasta el 1 de abril, fecha en que se supone que la cantante se mudará con sus hijos.

