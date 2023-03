Ya es toda una familia de muñecos: hombre con esposa de trapo celebró el nacimiento de su tercer hijo

.Publicidad.

Hace algunos meses, Cristian Montenegro, un joven bogotano se había vuelto viral en redes sociales por tener una familia compuesta por muñecos de trapo, aunque unas semanas después de toda la controversia anunció que ya tenía una novia de carne y hueso, parece que la relación del hombre no terminó muy bien. Una vez más se ha hecho tendencia, esta vez por documentar lo que fue el nacimiento de su tercer hijo.

Vea también: Los momentos más vergonzosos del transporte en Colombia

-Publicidad.-

En su momento, Cristian aseguró que creó a su novia de trapo para poder tener compañía “Lo hice para no estar solo, fue creado por mí. Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”.

Su familia se encuentra compuesta por sus hijos Adolfo Daniel Montenegro y Leidy María Montenegro, siendo el varón el mayor de los dos. Su novia Natalia vino después y parece que deseaba aumentar el número de la familia, pues a comienzos de este mes el hombre compartió lo que habría sido el nacimiento de su tercer hijo llamado Sammy.

Publicidad.

Además de esto el hombre en TikTok suele compartir los momentos más significativos para él junto a su familia de trapo, por lo que en esta red social cuenta con más de 91 seguidores. El video del nacimiento de su último hijo cuenta con más de tres millones de visualizaciones.

El contenido junto a su familia de trapo causa todo tipo de reacciones, entre las que se destacan las burlas y las críticas “Y yo pensando que estoy loca por que a veces hablo sola”, “No puedo, me da mucho miedo y risa a la vez”, “yo pensando que tengo un desequilibrio mental porque hablo con mis matas”, Son algunos de los comentarios que le han dejado en el video sobre el nacimiento de su último hijo.