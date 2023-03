.Publicidad.

Uno de los programas más famosos de Colombia ha sido ‘El show de las estrellas’, este escenario ha visto emerger a grandes artistas además de recibir cantantes de talla nacional e internacional, entre ellos J Balvin, Shakira, Grupo niche, Karol G o el Joe Arroyo. Por estos días, muchos han rememorado a quienes han pisado dicha tarima como es el caso de Silvestre Dangond.

Aunque el artista de vallenato estuvo dos veces en uno de los escenarios más reconocidos de Colombia, una cuenta de vallenato desempolvo el recuerdo del 2004, donde Dangond promocionaba uno de sus primeros éxitos musicales.

En el video se puede ver a Silvestre Dangond junto a Jorge Barón mientras el presentador le solicita que le cante una estrofa de ‘La colegiala’. “La segunda estrofa me fascina, cuando le digo: ‘Ay, me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca, y ya no puedo esperar más porque algo me provoca”, dijo a modo de respuesta el cantante.

El recuerdo en el que se ve al artista bastante joven y con algo de peso causó todo tipo de reacciones entre las que se destacaron las críticas a su nuevo estilo de música.

“Cuando cantaba…”, “cuando de verdad cantaba vallenato bueno ahora es puro reggaeton”, “Cuando no atropellaba tanto el vallenato como ahora.”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

