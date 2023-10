Lista la programación del 1er festival internacional de Teatro de Autor "El Vuelo del alcaraván"

Por: Juan Sebastian Navarrete Aldana |

octubre 09, 2023

Bogotá está lista para el 1er Festival Internacional de Teatro de Autor “El Vuelo del Alcaraván” que se dará del 10 al 15 de octubre del 2023 en el Corredor Cultural Los Ángeles donde existen cinco grupos de teatrales locales como: Corporación Changua Teatro, Dantexco (Danza, Teatro Experimental de Colombia), Colombian Dream Teatro, El Galponcito Umbral y Correo de Voz Teatro y Casa TEA (Teatro Estudio Alcaraván) organizador del festival.

Este corredor vibrará con la magia del teatro cuando las cinco salas se llenen de espectáculos emocionantes. Estas compañías cercanas añadirán una riqueza adicional a la programación del festival, presentando una variedad de perspectivas artísticas y estilos teatrales que seguramente deleitarán al público.

El festival contará con un total de 19 grupos participantes, incluyendo dos invitados internacionales, que prometen enriquecer la diversidad de expresiones teatrales. Se llevarán a cabo 25 funciones teatrales y se ofrecerán dos espacios académicos para aquellos interesados en explorar el teatro desde una perspectiva más profunda.

Cinco salas de teatro se unieron para realizar un festival

“El teatro de autor para mí y Casa TEA es un espacio importante para mirar de qué están hablando las nuevas narrativas que están naciendo en las dramaturgias latinoamericanas. Por eso se hace este primer enfoque en la primera versión del festival. Dándole una ventana de exhibición a todos los grupos y a los creadores que están haciendo literatura para el teatro hablando desde otras orillas y permitiendo que podamos conocer todas estas nuevas propuestas” contó Paola Guarnizo, dramaturga, directora, actriz de teatro de Casa TEA y parte del equipo organizador del festival.

“Las salas son plural, las alas no se necesita una para volar sino la-s-alas. Y las salas no pueden estar solas porque no funcionan. El proceso de volar significa tener alas y acá hay cinco salas. Y con cinco salas se vuela mejor. Creo que el festival El vuelo del Alcaraván, comenzó volando muy bien donde la primera versión viene acompañada de todas las organizaciones. Necesitábamos esa excusa para unirnos” dijo Lukas Mahecha, director de la sala de teatro Dantexco.

“Este festival es la oportunidad de consolidar las cinco salas existentes en este centro comercial en un centro cultural” contó Marcela Mora del equipo de la sala Changua Teatro.

“Este festival es para apoyarnos como salas de teatro, estar activas, visibilizar el trabajo de cada una. Acabó de llegar una nueva sala, entonces el festival es un espacio y oportunidad para integrarnos. Querido público les invitamos que vengan al centro de Bogotá y conozcan estas cinco salas que hay en el Centro Comercial Los Ángeles y participen en este primer festival” dijo Claudia Marcela Sánchez de la sala de teatro Colombian Dream.

“Para nosotros es importante y vital cuando nos invitaron a ser parte de este festival. Lo primero que me pareció muy interesante es que todas las obras que se presentarán en el festival son teatro de autor, dramaturgias propias. Es una apuesta alrededor de esto y desde cómo nos contamos los colombianos a través del teatro. Esto es vinculante y atractivo. Les esperamos” dijo Jonathan Londoño de la sala de teatro El Galponcito Umbral y Correo de Voz Teatro.

Programación:

Martes 10 de octubre

-Función inaugural “Yo no soy Chavela Vargas” por Teatro Modular de la Memoria en Casa TEA local 405, hora 7:30 pm.

Miércoles 11 de octubre

- “Voces y retazos” por Teatro La Candelaria en Casa TEA, local 405, hora 7:30 pm.

- “El Willis” por Samadhi Creativa en El Galponcito Umbral, local 404, hora 7:30 pm.

- “La inconclusa” por Colombian Dream en Dantexco, local 406, hora 7:30 pm.

-”Operación Cazafantasmas” por Changua Teatro en Changua Teatro, local 309, hora 7:30 pm.

- “Eterno secreto” por Otium Teatro en Colombian Dream, local 318, hora 7:30 pm.

Jueves 12 de octubre

-“Ingrima” por Teatro La Candelaria en Casa TEA, local 405, hora 7:30 pm.

- “Muerte, resurrección y muerte” por Teatro Experimental de Fontibón y Compañía Periférica (España) en El Galponcito Umbral, local 404, hora 7:30 pm.

- “Petunia perpetua por un hijo” por Dantexco, local 406, hora 7:30 pm.

-”Operación Cazafantasmas” por Changua Teatro en Changua Teatro, local 309, hora 7:30 pm.

-“La agencia” por Teatro Toseo en Colombian Dream, local 318, hora 7:30 pm.

Viernes 13 de octubre

-“Yarini” por Teatro Universitario de La Habana en Casa TEA, local 405, hora 7:30 pm.

- “Inna, Nina y Anni” por Correo de Voz en El Galponcito Umbral, local 404, hora 7:30 pm.

- “Bufón Lear” por Dantexco, local 406, hora 7:30 pm.

-”Recuerdo y olvido” por Teatro El Escondite (Manizales) en Changua Teatro, local 309, hora 7:30 pm.

-“Me estoy quedando calva” por Bacca Teatro en Colombian Dream, local 318, hora 7:30 pm.

Sábado 14 de octubre

-“La caída de las águilas” por Casa TEA en Casa TEA, local 405, hora 7:30 pm.

- “Una mariposa posó en tu hombro el día que dijiste sí” por VB Ingeniería Teatral en El Galponcito Umbral, local 404, hora 7:30 pm.

- “Atrincherados” por Maquial Company (Cali) en Dantexco, local 406, hora 7:30 pm.

- “Club el Lagon” por La noche de los gatos Teatro en Changua Teatro, local 309, hora 7:30 pm.

- “Chachary” por Colombian Dream, local 318, hora 7:30 pm.

Domingo 15 de octubre

-“Ni mierda pal perro” por Ditirambo Teatro La Candelaria en Casa TEA, local 405, hora 5:00 pm.

- “La emperatriz necesita un traje” por Correo de Voz en El Galponcito Umbral, local 404, hora 3:00 pm.

- “Amaranta y parlampín” en Dantexco, local 406, hora 11:00 am.

- “Amageón” por Casaparte (Armenia), local 309, hora 3:00 pm.

Más info en: www.casa-tea.com.co

Les esperamos con brazos, corazón y telón abiertos. La boletería tiene un costo de 20k general y 15k estudiantes. Corredor Cultural Los Ángeles. Calle 19 #4-71. Info: 601 7038775 - 311 277 9279 - 312 402 2831