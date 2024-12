Las polémicas letras de las 10 canciones más escuchadas del mundo en Spotify durante 2024

.Publicidad.

Con la lista del Spotify Wrapped Global publicada la semana pasada, se evidenció que "+57" no es la única canción polémica y mundialmente famosa, que el problema del contenido cuestionable en las letras de las composiciones de pop y reggaetón es mucho más profundo de lo que se evidenció con la controversia de los reggaetoneros paisas.

Por ejemplo, entre esas diez canciones sólo aparece un éxito latino: "Gata Only" de los artistas reggaetoneros chilenos Flovvymenor y Cris MJ, famoso por hacer "Una noche en Medellín", donde participa Karol G. La canción de los dos artistas sureños tiene frases como "te quiero chingar, te quiero raptar".

Otra artista polémica en esa lista es la norteaméricana que con su canción "Espresso" ocupa el puesto número 1, Sabrina Carpenter. Lo que ocurre con ella es que es una mujer de 25 años, que con todo derecho canta abiertamente a la sexualidad en sus canciones, pero que por su sonido pop tiene entre su principal audiencia a menores edad. Hace semanas, padres conservadores se expresaron enojados sobre el inadecuado show de la cantante.

En la otra acera estaban quienes tenían un análisis más simple: un concierto de una mujer sexualmente libre no es el espacio apto para los menores de edad. "Espresso" tiene una frase que habla de moverla a ella como si fuera una de estas bebidas, que ha sido relacionada con el acto de estimulación sexual.

Al igual que con la canción anterior, "One Of The Girls" de The Weeknd, también incluida en el top es una canción que habla practicas sexuales, en este caso la sumisión. Por lo que padres conservadores que saben que la música de este artista, o de Jeenie o Lily Rose-Depp, las invitadas a colaborar en él, es consumida por menores de edad, tampoco han estado muy contentos con su contenido.

Esta es la lista de las 10 canciones más escuchadas de 2024 según Spotify, que podrían ser tan polémicas como "+57".

"Espresso" de Sabrina Carpenter "Beautiful Things" de Benson Boone "Birds Of A Feather" de Billie Eilish "Gata Only" de Flovvy Menor y Cris MJ "Lose Control" de Teddy Swims End Of Beggining de DJO "Too Sweet" de Hozier "One Of The Girls" de The Weeknd con Jeannie y Lily Rose Depp "Cruel Summer" de Taylor Swift "Die With A Smile" de Bruno Mars y Lady Gaga

