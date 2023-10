Conozca las 5 canciones de Spotify más escuchadas en la historia de la plataforma ¿está su favorita?

Ed Sheran, The weekend y hasta Justin Bieber hacen parte de esta lista en la que el pop se llevó la corona

Spotify en los últimos años se ha posicionado como una de las plataformas predilectas en cuanto al servicio de streaming de música y podcast. A pesar de que ofrece un servicio gratuito con publicidad, su suscripción paga es una de las más apetecidas. Así es que ahora tenemos en una sola aplicación todos los géneros de canciones, todos los tipos de podcast e incluso audiolibros.

Aunque todos los días, en el mundo, se presentan nuevos lanzamientos musicales, artistas como The Weekend, Ed Sheran, Justin Bieber, Harry Styles, entre otros, se han establecido en una industria donde posicionarse es uno de los mayores retos.

Es por ello que algunas de sus canciones han logrado ubicarse dentro de la lista de canciones más reproducidas en Spotify.

En el puesto 10 se ubica ‘As It Was’ de Harry Styles (2022), le sigue los pasos ‘Starboy’ de The Weeknd con Daft Punk (2016), después se ubica ‘Stay’ de The Kid Laroi y Justin Bieber (2021), en el puesto número siete se encuentra ‘Rockstar’ de Post Malone ft. 21 Savage (2017) y en el sexto puesto está ‘One Dance’ de Drake con Wizkid y Kyla (2016).

Top 5 de las canciones más escuchadas de Spotify

5. ‘Dance Monkey’ de Tones And I (2019)

Esta canción, con 2.915 millones de streams en Spotify, se convierte en este listado en la canción de una artista femenina más reproducida en la plataforma. También rompió récords en Australia, país de origen de la cantante, en donde se posicionó durante 24 semanas en la mayoría de los listados.

4. ‘Sunflower’ de Post Malone y Swae Lee (2018)

La segunda entrada de Post Malone en la lista es ‘Sunflower’, parte de la banda sonora de Spider-Man: Into the Spider-Verse con 2.951 millones de reproducciones en la actualidad. El lanzamiento de la canción se hizo en dos partes, primero Post Malone dio a conocer su parte y luego Swae Lee la suya. Al final se hizo el lanzamiento oficial junto con el videoclip.

3. ‘Someone You Loved’ de Lewis Capaldi (2018)

Esta es una balada que le hace honror al amor y al desamor. La canción tiene alrededor de 3.006 millones de streams, inició con poco éxito, pero luego tomó relevancia en los listados canadienses y estadounidenses. Fue incluida el álbum debut del cantante escocés.

2. ‘Shape of You’ de Ed Sheeran (2017)

Este tema, que cuenta con más de 3.650 millones de reproducciones en la plataforma, se posicionó en el puesto número uno en la mayoría de los listados del mundo, incluyendo a Billboard Estados Unidos. La letra rítmica, con la infusión de xilófono y guitarra, son algunos de los muchos componentes que llevan a que las personas la bailen con mucho gusto.

1. ‘Blinding Lights’ de The Weeknd (2019)

La canción hace parte de su cuarto álbum de estudio ‘After Hours’, con esta, el cantante que estuvo hace algunos días de concierto en Colombia se posiciona como el rey de Spotify. El tema acumula más de 3.800 millones de reproducciones en la plataforma.