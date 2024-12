- Westcol: ¿sus seguidores se volvieron Águilas Negras?

Por: Mateo Duarte del Castillo |

diciembre 05, 2024

El famoso influencer Westcol, (vaya uno a saber por qué famoso y por qué influencer) tiene un ejército de jovencitos que se hacen llamar 'REALS', y los nenés acaban de sacar un comunicado amenazando a cualquiera que insulte a “su líder”.

Aclaran que el influencer está desligado de ellos, bueno… pues los paras tampoco reconocían a Álvaro Uribe como su jefe, y al parecer el expresidente sí tuvo algún tipo de influencia sobre ellos.

El comunicado tiene la misma prosa amenazante de las Águilas negras: saludan primero al pueblo colombiano muy amablemente, y acto seguido empiezan las advertencias: “se tomarán medidas contundentes a cualquiera que realice comentarios malintencionados en contra del señor Luis Fernando Villa Álvarez”. Y siguen con frasecitas tipo: “Tomaremos medidas drásticas”.

Esto podría ser de lo más ridículo y chistoso si fuera en un país diferente, pero en este que tiene millones de desplazados por amenazas, y cientos de miles de asesinados por enfrentar precisamente este tipo de comunicados (los verdaderos) es demencial.

Hablemos con la verdad. Westcol es la personificación del reguetonero promedio: ignorante; detesta a las mujeres que no son el biotipo de su exnovia, la Merlano; predica que la vida no es exitosa si no se tiene un Masserati verde chillón y está, cómo no, detrás de reguetoneros famosos.

Solo hay que unir los puntos y sale de la lámpara mágica toda esa estética neotraqueta de “yo era de un barrio pobre un lunes, y el viernes ya tengo millones porque soy muy bueno con la tiradera”.

¿No pasaba exactamente lo mismo con los traquetos de Medellín? 'Los mágicos' les decían: millonarios de la noche a la mañana. Obviamente, eso atrae a pelados de hoy día, a tal punto de que se organizan para hacer estupideces “copy and paste” de un comunicado paramilitar, ¿Qué tienen en la cabeza, niñetes? ¿Aserrín?

Dejen de jugar con el computador de sus papis y dejen de seguir a idiotas como Westiércol, a riesgo de sonar como viejito con frases “si este país fuera serio”, pues esta vez tocó: si este país fuera serio, la Merlano estaría en el buen pastor, y Luis Fernando estaría vendiendo manillas en Transmilenio.