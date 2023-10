Las marcas de televisores en las que Netflix podría dejar de funcionar 

.Publicidad.

La mayoría de los televisores que se encuentran en el mercado vienen con la aplicación de Netflix integrada en su sistema operativo, pues esta es una de las plataformas de streaming más populares, actualmente tiene alrededor de 232 millones de suscriptores en el mundo. Sin embargo, muchos de los primeros Smart TV que salieron al mercado han comenzado a ser obsoletos a tal punto de que incluso Netflix podría dejar de funcionar en ellos.

¿Por qué Netflix ya no podría funcionar?

De acuerdo al portal Androidphoria, especializado en temas tecnológicos, a través de un hilo en Reddit, algunos usuarios del servicio de streaming, Netflix está eliminando su suporte para una serie de televisores inteligentes, reproductores, dispositivos de streaming e incluso hasta en algunas consolas. Hasta el momento, Netflix no ha revelado una lista detallada de los dispositivos en los que ya no podría disfrutar de la aplicación, hasta donde se sabe los dispositivos que más se ven afectados con esta decisión son los que tienen 10 años o más.

De hecho, de la información que se conoce, puede que pronto se dé una advertencia para varios televisores en la que se consigne acerca de un fin de soporte de Netflix.

¿En qué televisores ya no funcionará la plataforma?

De acuerdo con explicaciones del servicio de ayuda de Netflix, hay momentos en los que la plataforma streaming se congela o bloquea al momento del cargar, pero, “por lo general, esto ocurre cuando es necesario actualizar la información almacenada en el dispositivo, o cuando un problema de red impide la carga de Netflix”.

Es decir que la mayoría de las veces en las que Netflix deja de funcionar es por una mala conexión a internet o porque en un buen tiempo no se ha actualizado la aplicación. Sin embargo, como comenta el blog tecnológico Androidphoria puede que estas no sean las únicas razones por las que ya no podrá ver Netflix en el televisor de su hogar.

El problema afectaría a televisores de marcas como Sony, Toshiba, Samsung, algunos reproductores Blu-ray e incluso consolar como la PlayStation Vita.

¿Qué tienen en común estos ejemplares? Son dispositivos que por su antigüedad ya no tienen soporte por parte de sus fabricantes, no reciben actualizaciones desde hace años y en los que la app de Netflix no puede funcionar adecuadamente en muchos casos.