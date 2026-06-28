Las dos mujeres que forman parte del círculo de 15 que rodea a Abelardo de la Espriella 

Carolina Bazurdo ha sido su asistente personal por 18 años y María Fernanda Sandoval maneja las comunicaciones desde hace ocho en medio de una manada masculina

Son 15 los cercanos a Abelardo de la Espriella muchos de los cuales conformaran el alto gobierno que le dará forma al gobierno del Tigre que arranca el 7 de agosto.

De este grupo forman parte solo dos mujeres: Carolina Bazurdo su asistente personal desde .hace 18 años y María Fernanda Sandoval, está al frente de las comunicaciones desde hace ochos años. Lo ha acompañado desde sus tiempos en De la Espriella Laywers y también en De la Espriella Style, su tránsito al mundo del emprendimiento

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Mafe, como se le conoce a la encargada del manejo con la prensa, es la responsable de coordinar la narrativa mediática, los comunicados oficiales y la relación con los medios. La profesional de las comunicaciones trabaja con De La Espriella desde hace casi seis años.

Por su parte, Bazurdo, lleva 18 años trabajando con el presidente electo, es la encargada de su agenda, coordinando eventos, reuniones y los compromisos del día a día y es una mujer de alta confianza y su mano derecha. Suele estar cerca en reuniones de alta relevancia para estar al tanto de los compromisos de de la Espriella.

Circulo cercano de Abealrdo de la Espriella

María Fernanda Sandoval, es comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda y tiene un máster de la Universidad de Nebrija, España en comunicación política y gestión de crisis y emergencias.

En el año 2020 empezó a trabajar como community manager en la firma de abogados De la Espriella Lawyers y en 2021 en esa misma compañía escaló a ser estratega digital y en julio de 2025 entró a la campaña cuando apenas estaba en papeles a la creación de la estrategia externa de comunicaciones.

Mientras tanto, Carolina Bazurdo, registra en sus redes sociales que ha trabajado en el área de recursos humanos en la firma de abogados de propiedad del electo presidente y tanto antes como abogado ahora en su rol de candidato y electo presidente es el filtro para una reunión, un comentario, recordatorio o incidir en recibir a quién o no recibe en su tiempo.

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En De la Espriella Lawyers estuvo al frente de labores relacionadas a la gerencia de la oficina que le llevaron a estar pendiente del seguimiento de los fallos de los jueces, fechas de audiencias, entrevistas en medios y agendar la cita con los clientes.

Del círculo de los 15 cercanos ya resultó el primer ministro, Rodrigo Lara en la cartera del Interior y Enrique Gómez es su jefe de bancada quien ejercerá desde el 20 de julio como senador de Salvación Nacional el partido que coavalo a de la Espriella.

El resto del círculo cercano

Entre ellos está el también el hoy vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Su rol en la campaña fue orientar la propuesta económica y de relaciones internacionales. Desde el 7 de agosto será quien represente al nuevo presidente en viajes al exterior de acuerdo con los lineamientos que ha hecho público el mismo Abelardo de la Espriella.

Otro de los hombres de confianza del Tigre es el empresario Joaquín Gutiérrez Caballero, que ejerció como jefe de campaña. Su rol era transversal en la contienda. Se encargó de varios de los eventos y acompañó la operación logística del equipo. También tiene voz y voto dentro de las decisiones de agenda del candidato.

Una de las figuras que se mantuvo permanentemente junto al mandatario entrante es Carlos Suárez, el estratega de la campaña y responsable del eficaz plan de marketing político alrededor de la imagen del hoy mandatario electo. Se considera el cerebro detrás de las tendencias en redes sociales y varias de las frases utilizadas por de la Espriella.

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El exsenador liberal Mauricio Gómez Amín, también siempre se le vio a todo momento en aviones y recorridos. Su papel fue ser el jefe de debate.Recientemente renunció a las toldas rojas y fue uno de los primeros en sumarse, renunciando a una precandidatura presidencial en diciembre de 2025.

Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, ejerció como coordinador de regiones, hablando directamente con voluntarios y colaboradores en cada uno de los departamentos. Sobre este nombre de la Espriella hizo referencia en un video que tenía “cara de ministro”.

¡Lo logramos, Tigre!



Lo que comenzó como un sueño lejano, hoy es una realidad, hoy somos gobierno.



Dios bendiga a Colombia y al nuevo presidente @ABDELAESPRIELLA. pic.twitter.com/exhXTpepRl — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) June 21, 2026

Por su parte, el gerente de la campaña era el abogado Carlos Andrés Ríos Puerta, quien estuvo mucho tiempo en las filas del Centro Democrático; llegó al Concejo de Medellín por dicho partido en 2023. Trabajó en la Gobernación de Antioquia e incluso fue viceministro de Defensa del exministro Diego Molano.

El jefe jurídico fue el abogado Germán Calderón España. Tiene experiencia en varios cargos públicos y ha asesorado a diversas entidades del Estado. Defendió al candidato en varios pleitos, incluso algunos que buscaban tumbar la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral.

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Entre los menos mencionados aparece: Carlos Alonso Lucio, exsenador, coordinó el equipo programático de De la Espriella, desde donde se evaluaron y formularon propuestas.El abogado Nicolás Farfán, exregistrador delegado para lo electoral, fue el gerente del día de las elecciones, encargado de la vigilancia de las votaciones y, posteriormente, el cuidado del preconteo.

Finalmente, entre el grupo de líderes digitales que voluntariamente apoyaron al candidato desde el día uno en redes sociales, Santiago Giraldo, Vincent Ramos, Miguel Zárate y Paola Guzmán.

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