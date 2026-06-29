- Los abusos del alcalde de Barrancas, la tierra de Lucho Diaz, quien está de fiesta en Miami

De fiesta mundialista en Miami está el alcalde de Barrancas, la tierra de Lucho Diaz y del condenado ex gobernador de La Guajira Kico Gómez quien además de tener que pasar 31 años en la cárcel por el homicidio de un concejal perdió su gran propiedad, la mansión construida en plenas calles polvorienta de Barrancas.

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Vicente Berardinelli quien llegó al cargo apoyado por la dupleta del partido conservador conformada por Juan Loreto Gomez y el exsenador Carlos Andrés Trujillo quien está involucrado en el escándalo de la Unidad de gestión de riesgo y acaba renunciar al partido tras su derrota frente a Efraín Cepeda en su intento por controlarlo, no ha hecho otra cosa que incumplirle a su municipio, empezando por la plaza principal del pueblo que prometió modernizar.

La senadora del Pacto histórico Aida Avella denunció en el congreso al alcalde Berardinelli Carrillo

por su presunta corrupción en la contratación de obras públicas, señalando como un de los ejemplos el parque principal en el que el alcalde ha invertido $18 mil millones y aún está lejos de concluir. La plaza principal en el pequeño municipio donde nació el crack Lucho Diaz y cuyas calles aún están en tierra y no cuenta ni con agua ni alcantarillado a pesar de recibir $400 mil en regalía. ¿Dónde está la plata?

En este video, la senadora Aída Avella cuestiona la contratación de la plaza principal de Barrancas y habla de una obra por más de $18.000 millones. También deja una pregunta concreta:

“¿Dónde está la plata?”. pic.twitter.com/k2C7n9pF89 — Iván Serrano (@IVANSERRANOAL) June 28, 2026

Esta es la denuncia de la senadora Aida Avella preguntando ¿Alcalde: Dónde están los millonarios recursos de regalías que le llegan a Barrancas?

Las obras de la plaza fueron contratadas por el Fondo Mixto Sierra Nevada que ya está investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades, sobrecostos y posible pérdida de billonarios recursos del Sistema General de Regalías destinados a obras en La Guajira entre otras las obras del corredor minero Barranca-Hato Nuevo-Albania y Uribia y la plaza central.

A finales del año pasado la Procuraduría también realizó una indagación preliminar contra funcionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada, por presuntas irregularidades en la suscripción de 49 contratos de prestación de servicios.

El Ministerio Público busca verificar las posibles anomalías en la gestión de 20 personas naturales para el apoyo a la supervisión de contratos de obras e interventoría financiados con recursos del Sistema de Gestión de Regalías (SGR), debido a que presuntamente vulneraron lo establecido en el manual de contratación.

La influencia de Trujillo quien formó parte del ala del conservatismo que se alió con el gobierno Petro, se vio en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Cepeda triplicó en votos a Abelardo de la Espriella.

Concluidos los comicios del 21 de junio el alcalde Berdinarelli tomó vuelo rumbo Miami, a pesar de que el concejo que autoriza la salida del país está en receso hasta finales de julio.

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