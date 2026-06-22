- Los colombianos en E.E.U.U le dieron un amplio triunfo a Abelardo pero en España ganó Cepeda

Llegaron 600.000 votos del exterior con los que el Tigre dobló a Cepeda, logrando 390.000 sufragios que pesaron en una diferencia tan estrecha como la del domingo 0

Cerca de la mitad de los 1.414.661 colombianos residentes en el exterior que podían votar lo hizo casi la mitad. Y la mayoría de ellos lo hizo por Abelardo de la Espriella. El favoritismo entre quienes viven en Estados Unidos fue notorio: pusieron 172.657 sufragios de los que llegaron de 67 naciones.

Votaron 610.819 compagriotas, De ellos 213.123 por Cepeda y 390.922 por De la Espriella. . Esa diferencia de 177.809 votos le sigifficó la victoria al ya presidente electo porque tuvieron peso específico en los 250.820 que terminaron definiendo al ganador.

El candidato de Defensores de la Patria logró una ventaja importante en varios de los países con mayor número de votantes colombianos, especialmente en Norteamérica, Centroamérica y Venezuela. Estados Unidos, el principal enclave electoral de la inmigración, respaldó mayoritariamente a De la Espriella, al igual que Canadá y Panamá.

En Estados Unidos obtuvo 172.657, el 81,38 % de la votación. En Venezuela, donde se estiman 875.000 colombianos, el Tigre fue el vencedor, logró 19.682 (79,67 %), En Canadá se impuso con 26.444 (61,49 %) y Panamá 8.718 (76,02 %),

Una ojeada al mapa electoral muestra que Abelardo pinta el sur de este continente excepción hecha de Argentina y Brasiil donde Cepeda con el 33 % de los votos fue el ganador, al igual que en la primera vuelta.

De la Espriella sabía del peso que podía tener en la elección el voto en el exterior y de allí que responsabilizó a su jefe de campaña, el samario Joaquin Gutiérrez, quien junto al estratega Carlos Suarez fueron las dos figuras más importantes en la campaña del Tigre. Ambos amigos de vieja data y socios colaboradores en el bufete De la Espriella Laywers

En México, la mayoría lo eligió al igual que en Centroamérica Nicaragua y El Salvador donde se reportó la victoria del candidato de Defensores de la Patria, quien también obtuvo ventaja en países que son pequeños electoralmente poco importantes desde su posición en la geopolítica. Fue el ganador en China, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Japón e Israel.

Los colombianos en Europa le siguen apostando a los candidatos del Pacto Histórico

Igual que sucedió con Gustavo Petro hace cuatro años, Iván Cepeda también logró llegarle a los residentes en Europa con las propuestas del Pacto Histórico. Obtuvo victorias en países que concentran comunidades significativas de colombianos, entre ellos España, Francia, Alemania y el Reino Unido. España le aporto 66.945 votos; allí la actual canciller Rosa Villavicencio ha sido por décadas una activista política y cultivó una importante militancia de izquierda a fin al Pacto Histórico. En Francia donde Cepeda logró 9.158 (61,99 %), había un viejo núcleo de exilados del M-19 que siempre han mantenido contacto con la izquierda colombiana igual que en Alemania 7.900 (65,03 %) , victorias contundentes en estas dos naciones. También logró imponerse en Australia, uno de los destinos más relevantes de Oceanía para los migrantes colombianos. Allí logró 11.552 votos el 56,14 % del total.

Entre los países con mayor peso electoral, los resultados mostraron una clara división geográfica. Mientras De la Espriella dominó en Estados Unidos, donde viven pueden votar medio millón de colombianos, Canadá, Panamá, Ecuador y Venezuela, Cepeda fue el favorito en España y otras naciones europeas. Este comportamiento ratificó una tendencia observada desde la primera vuelta, en la que los votantes en Norteamérica y buena parte de América Latina se inclinaron Abelardo y otros candidatos de centroderecha, en Europa prevalecieron posiciones más cercanas a la izquierda.

Fuente: Registraduría

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