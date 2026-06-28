Bogotá fue la escogida por la gigante Visa para armar un centro global que empleará a 2.000 personas

El presidente de la compañía Ryan McInerney visitó Colombia la segunda gran movida en la región después de la inversión hecha en Argentina a comienzos del año

La red tecnológica y de infraestructura global de procesamientos de pagos Visa, conocida como Visa Net, está construyendo en Bogotá un centro global de operaciones, llamado Global Solutions Center, para atender las necesidades de los equipos de Visa en todo el mundo, consolidando a la ciudad como un hub clave de la estructura interna de la compañía.

El CEO de Visa Inc desde febrero de 2023, Ryan McInerney visitó Bogotá para confirmar su decisión que resultó de una búsqueda que comparó ciudades en distintos continentes, pero los datos, los hechos y la oportunidad los llevaron a seleccionar la capital del país. La transición del efectivo a los pagos digitales es considerada como una de las mayores oportunidades para la empresa.

América Latina está en su plan de crecimiento y a principios del años la compañía expandió de manera histórica sus operaciones en Argentina al adquirir formalmente las empresas locales Prisma Medios de Pago y Newpay, que le permitirá a Visa operar de forma directa y autónoma en el mercado de procesamiento de pagos.

Bogotá pasa a ser entonces una de las cuatro ubicaciones globales que prestan este servicio en todo el mundo, en compañía de las instalaciones en Austin (Texas, EEUU), India y Polonia. Su nuevo centro global en el norte de Bogotá ya ha contratado a varias centenas de personas y planea crecer hasta los 2.000 empleados.

Innovación tecnológica de Visa

La estrategia de expansión de la red Visa en Latinoamérica se fundamente en el despliegue de tecnologías de última generación enfocadas en tres frentes disruptivos. El primero de ellos es el el comercio agéntico, el cual consisten en el uso de programas de Inteligencia Artificial que actúan autónomamente en representación del usuario, buscar productos, comparar alternativas y efectuar pagos; una innovación que en Colombia ya se encuetnra en fase piloto el Banco de Bogotá, Banco Davivienda y el Banco Popular. El segundo eje es la tokenización masiva, Visa Token Service (VTS), un protocolo creado para mitigar el fraude y optimizar las tasas de autorización protegiendo la información sensible biometría y herramientas de autenticación avanzada. El tercer aspecto, es precisamente, la apertura de su gran centro de operaciones en Bogotá, Colombia.

Paralelamente, la firma impulsa soluciones de inclusión financiera como Visa Accept, una herramienta que le permite a cualquier pequeño comerciante transformar su teléfono inteligente en un datáfono plenamente funcional utilizando su propia tarjeta débito eliminando la necesidad de adquirir terminales o equipos adicionales. La meta de este ecosistema es acelerar la digitalización del efectivo para apalancar el crecimiento de los pequeños negocios y dinamizar las economías latinoaméricanas.

Para sofisticar estas capacidades, Visa acaba de sellar una alianza con OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. McInerney resaltó la ventaja de que sus oficinas principales en San Francisco (Estados Unidos) se ubiquen a solo dos cuadras de distancia de OpenAI, factor geográfico que les permite trabajar de la mano en el desarrollo de soluciones conjuntas.

Raíces globales y evolución en el mercado local

Visa es una red global de servicios financieros con cuartel general en San Francisco, California, fundada originalmente en 1958 como "BankAmericard" por iniciativa del Bank of America, el actual segundo banco en Estados Unidos por volumen de activos y por capitalización de mercado.

La corporación Visa que compite directamente en el mercado mundial con las también estadounideses Mastercard y American Express, procesa un volumen superior a los US$10 billones al año en transacciones. El motor de estas operaciones es VisaNet, la red global de procesamiento que conecta a más de 3 mil millones de tarjetahabientes, 44 millones de comercios y 16,300 instituciones financieras en 200 países y territorios. Gracias a este despliegue Visa reportó una facturación cercana a los US$40.000 millones en su año fiscal 2025.

La historia de la franquicia en Colombia se remonta a finales de la década de los sesenta. La tarjeta de crédito llegó oficialmente al pasí en 1969 con el lanzamiento en Medellín de la Tarjeta BIC por parte del entonces Banco Industrial Colombiano, convirtiéndose en el primer primer plástico bancario de crédito emitido tanto en Colombia como en Sudamérica. Posteriormente, el Banco de Bogotá gestionó negociaciones con el Bank of America para adoptar formalmente este sistema de pagos, lo que dio origen a la emisión y circulaciónde las primeras tarjetas bajo la denominación Credibanco-Visa a partir del año 1976.

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