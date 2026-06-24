- El cuartel de Abelardo de la Espriella en el barrio El Prado de Barranquilla desde donde está organizando su gobierno

La adquirió para que fuera la sede de su bufete para atender clientes en el Caribe y se convirtió en su avanzado para regresar a su tierra y dejar atrás a Bogotá

La casa desde donde Abelardo de la Espriella está trabajando en su aterrizaje en la Casa de Nariño es una de las casas del tradicional barrio El Prado de Barranquilla. Allí operaba la Cámara de Comercio hasta cuando trasladó la firma de De la Espriella Lawyers hace más de una década cuando aumentó su clientela en el Caribe.

El Tigre empezó él entonces a moverse entre Miami y la capital del Atlántico y tras su restauración con una cuidada decoración con cuadros de valor, se convirtió en la casa en el lugar de encuentro de reuniones de alto nivel o entrevistas especiales en la campaña como la que le concedió al streamer Westcol en la víspera de la primera vuelta presidencial.

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La casa perteneció a la familia del maestro Alejandro Obregón, un artista influyente y aunque nació en España, vivió en Barranquilla desde los seis años. Allí se convirtió en un pilar cultural fundamental: fue director de la Escuela de Bellas Artes y miembro clave del mítico Grupo de Barranquilla junto a Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Samudio.

El barrio ha sido la residencia de buena parte de familiares tradicionales de Barranquilla pero algunas de las casonas han pasado a ser oficina como ocurrió con la que ocupa el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella.

La casa en la que también funciona en una parte de esta desde el año 2010 la sede principal de la firma de abogados De La Espriella Lawyers construida a principios del siglo XX con gran valor patrimonial y cultural, adecuada con detalles característicos como obras de arte de grandes artistas contemporáneos, que crean un ambiente único y acogedor y donde el mandatario estaría de planta por lo menos hasta antes del 7 de agosto cuando sea su ceremonia de posesión.

En esta casa funcionó la Cámara de Comercio de Barranquilla y que cuenta aproximadamente con 1.000 metros cuadrados que fueron restaurados y adaptados para albergar la expansión de esa importante entidad.

La edificación forma parte del conjunto arquitectónico de El Prado, considerado uno de los barrios más tradicionales de Barranquilla. Este sector fue desarrollado desde la década de 1920 por el urbanista estadounidense Karl C. Parrish y se convirtió en residencia de empresarios, comerciantes e inmigrantes que impulsaron el crecimiento económico de la ciudad.

El día que Abelardo lo mostró al público

El Tigre tiene en una amplía pared que se encuentra a la entrada, enmarcado varios de sus logros como abogados retratados varios de ellos en periódicos de corte nacional que en muchas oportunidades cubrieron varios de sus polémicos casos durante los 22 años que él asegura ejerció como abogado penalista en los tribunales colombianos.

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En esta casa se tomó la primera gran decisión de cara al nuevo gobierno: se definieron las cabezas del empalme en donde estará el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien será una de las figuras más relevantes en el gobierno de De la Espriella como se vio en la campaña. Asimismo, estará acompañado por Carlos Alonso Lucio, figura reconocida por su pasado como miembro de la guerrilla del M-19 y su larga trayectoria en la política tradicional.



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