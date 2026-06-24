Aunque el Presidente electo aún no destapa cartas, el analista Héctor Riveros plantea escenarios en los que la tentación a coger el camino autoritario está presente

Setenta y dos horas después de la elección presidencial el Consejo Nacional Electoral dejó en claro que el nuevo Presidente de Colombia es Abelardo de la Espriella. Un out-sider lejano de la política y a los partidos tradicionales que supo interpretar un sentimiento de rechazo a la corrupción y a las prácticas políticas repetidas durante décadas, además del rechazo de la mitad de los electores al gobierno de Gustavo Petro.

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Es un escenario inédito frente al que no se puede adelantar demasiado, pero se cuenta con elementos para analizar los caminos que puede tomar el nuevo gobernante en el que la tentación del autoritarismo está presente.

Abelardo De la Espriella tendrá que cumplir la promesa de gobernar con los mismos y una de las pruebas de fuego será la manera como interactuará con el congreso sin seguir la ruta de las transacciones y los favores. Tiene la ventaja de que llega, al menos formalmente, sin compromisos políticos con partidos ni organizaciones, cuyo apoyo rechazó en la campaña.

Para el analista y periodista Héctor Riveros, mientras las campañas presidenciales han impulsado candidaturas construidas alrededor de nombres individuales, la gobernabilidad sigue dependiendo de grupos políticos capaces de articular intereses, formar bancadas y sostener coaliciones, donde se pondrá a prueba la capacidad de diálogo del gobierno que entra y la vigencia de los partidos entran a pesar. ¿Cómo se va a mover Abelardo de la Espriella con los políticos sin traicionar sus promesas de campaña? Sobre estas tensiones, el papel de los partidos y las perspectivas de la democracia colombiana conversa en esta entrevista el analista y periodista Héctor Riveros con Juan Manuel Ospina.

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