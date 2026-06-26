- Rosa Aguilar Aragón, la Wayuu que recibió al presidente electo en su primera visita a Riohacha

Fue la líder que estuvo detrás del evento de campaña donde le dieron el bastón wayuu y junto al gobernador invitaron a De la Espriella a una misa en la catedral

Al otro dia de recibir la credencial de presidente Abelardo de la Espriella voló a Riohacha a atender la invitación del gobernador Jairo Aguilar Deluque a una misa a puerta cerrada en la catedral Nuestra Señora de los Remedios en donde también estaría la líder Wayuu Rosa Linda Aguilar Aragón, la matrona que le organizó el único evento de su campaña en esa zona de la región caribe donde obtuvo más de 126 mil superado por Iván Cepeda quien logró casi 200 mil votos

Esta fue la primera visita como presidente electo que tuvo más un carácter privado pero igual aprovechó para saludar a la gente

Gobernador de La Gujira Jairo Aguilar Deluque junto al presidente electo Abelardo de la Espriella

La líder Aguilar Aragón, fue ese puente para que de la Espriella pudiera llegar a la comunidad indigena en un departamento con presencia Petrista, en donde así como fue el escenario del mayor escándalo de corrupción del gobierno con la UNGRD también recibió importantes ayudas muchas direccionadas por la senadora del Mais Martha Peralta quien está siendo investigada por presunta corrupción.

La descentralización en la mira de Abelardo

Esta visita es el inicio de la apuesta del mandatario entrante por descentralizar el poder Ejecutivo, así como lo hizo durante su campaña que a diferencia de todos los candidatos anteriores, escogió Barranquilla como su cuartel de mando desde donde sigue tomando decisiones.

El presidente electo ha empezado a soltar los primeros nombres de su gabinete y en medio de las especulaciones, el único confirmado es Rodrigo Lara Restrepo, quien estará al frente del Ministerio del Interior, amigo de juventud de Abelardo de La Espriella y se adhirió desde temprano a la campaña del movimiento Defensores por la Patria.

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El departamento de La Guajira también tiene otro representante de los afectos de de La Espriella: Alfredo Deluque, contemporáneo y también amigo de los tiempos de estudiante en Bogotá. Aunque Deluque se graduó en El Externado y de la Espriella en la Sergio Arboleda, han mantenido lazos de amistad a lo largo de toda la vida.

Presidente electo Abelardo de la Espriella en las calles de Riohacha en medio de una visita no oficial

Deluque, hijo del exgobernador de La Guajira Herando Deluque condenado por la Corte Suprema a 8 años y medios de detención por presuntas irregularidades durante su gestión ha sido tres veces representante a la Cámara y dos veces senador de forma continua incluyendo el nuevo periodo que inicia el próximo 20 de julio hasta el 2030.

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El recién electo senador Deluque tendría el guiño del presidente electo para ser elegido presidente del Congreso, con lo cual sería el encargado de hacerle el juramento y colocarle la banda presidencial en un acto de hermandad y de confianza entre dos viejos amigos.

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