Solo sabe perder plata: Las clasecitas de canto que no le han servido para nada a Epa Colombia

Nadie sabe si realmente hablaba en serio o solo era una broma por parte de la influencer, pero lo cierto es que su voz no ha tenido ningún cambio. Solo generó burlas

.Publicidad.

La influencer y empresaria Epa Colombia tiene muy acostumbrados a sus seguidores a que su nombre sea mencionado en varios titulares, pues la mujer suele protagonizar distintas polémicas y controversias en las que su nombre es eje central. Recientemente, fue tendencia al compartir su proceso de fertilidad para poder ser madre y en las últimas horas, compartió que además de la maternidad está explorando otras facetas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EPA COLOMBIA (@epa_colombia)

-Publicidad.-

En las historias de Instagram, de su cuenta empresarial, Daneidy Barrera Rojas aseguró que se encontraba tomando clases de música para mejorar el timbre de su voz.

En medio de algunos videos en los que estaba promocionando sus productos para el cabello, Epa Colombia quiso demostrarles a sus seguidores que estaba tomando clases de canto, interpretando una canción sobre Jesús “Amiga, he mejorado un montón. Estoy en clases de música y me han ayudado a que las cuerdas vocales no se escuchen nasales”.

Publicidad.

Vea también: La nueva cirugía de Paola Jara para verse más joven

Después, interpretó la canción de Alejandra Guzmán ‘Yo te esperaba’ y esta la acompañó con el nombre que ha dicho que le pondrá a su hija, Dafne Samara. Además compartió algunas opiniones que sus seguidores en las que aseguraban que cantaba mal. A esto la influencer aseguró que iba “a seguir con su carrera artística”.

Una cuenta dedicada al entretenimiento, recopiló el momento de Epa Colombia cantando y allí muchas personas dejaron sus reacciones “Siga vendiendo keratinas más bien”, “Quizás tenga la vena artística, pero la voz no”, “Yo la escucho igual. Lo siento amiga, pero las cosas como son”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)