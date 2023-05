.Publicidad.

La noticia del deporte mundial fue lo sucedido en el estadio de Mestalla entre el jugador brasileño, Vinícius Jr, y algunos fanáticos del Valencia. Antes, durante y después del partido los hinchas no dejaron de insultar al jugador y gritarle "mono" por su color de piel, una situación que destapó una problemática que se ha vivido desde hace años no solo en el futbol español, sino también en el futbol europeo. Y es que así como sucedió con el jugador del Real Madrid, varios colombianos también tuvieron que sufrir por ser afrodescendientes. Estos fueron algunos de ellos.

Fredy Rincón

-Publicidad.-

El jugador fue el primer colombiano en llegar al Real Madrid, después de una temporada brillante en el Napoli de Italia. Se esperaba mucho del jugador colombiano; sin embargo, antes de firmarse su fichaje, en el estadio, se vio una pancarta que aseguraba que en el equipo blanco no se aceptaban negros. La persecución no fue solo por parte de la hinchada, sino también de la dirigencia del club. Lorenzo Sanz, presidente del club entre 1995 y 2000, siempre aseguró que si tuviese la potestad, habría sacado a Freddy del Real. Al final parecer que sí lo hizo.

Publicidad.

Tino Asprilla

En su mas reciente intervención en los medios de comunicación, y tomando como excusa los insultos a Vinícius, el goleador colombiano aseguró que su paso por el Parma estuvo rodeado de insultos racistas. "Me pasó constantemente en Italia. Cuando llegué al Parma, en el único estadio de Italia en el que no me gritaban cosas y me hacían sonidos, era en el de Parma. Me tocaba convivir con eso diariamente en una cancha de fútbol" fueron sus palabras.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol Vinicius señaló episodios de racismo en su contra "A mí también me hacían esos sonidos. Lamentablemente entre más importancia le de Vinicius a esa gente, más le van a gritar" @TinoasprillaH Participa con #ESPNEquipoFColombia pic.twitter.com/ncvAhbJutH — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 23, 2023

| Vea también: ¿Ahora también le molestan sus negocios? La envidia que le carga Carlos Antonio Vélez a James

Juan Guillermo Cuadrado

Los insultos en contra del extremo nacido en Necoclí fueron este año, en el marco del partido entre la Lazio y Juventus. Durante gran parte del encuentro, una parte de la hinchada del conjunto blanquiceleste estuvo haciendo canticos racistas contra el colombiano, lo que llevó a que el locutor del estadio pidiera por los altavoces que cesaran las groserías.

⚫ Reportan desde Roma que Juan Cuadrado habría sido víctima de insultos racistas durante el partido Lazio- Juventus desde la Curva Nord de la Lazio. Ahora queda por ver si se sanciona o no al club romano. [Il Messaggero] pic.twitter.com/62HTMH3UIC — Soy Calcio (@SoyCalcio_) April 9, 2023

Camilo Zuñiga

El jugador vivió un inicio difícil en el Napoli de Italia cuando llegó en el 2009. Sin embargo, el momento de mayor tensión fue después del mundial de Brasil 2014, competición en la que lesionó a Neymar Jr. La acción conllevó a que el colombiano no solo recibiera insultos racistas por parte de los seguidores del brasileño, sino amenazas de muerte a través de las redes sociales. Fue de tal magnitud la situación, que el Ministerio de relaciones exteriores de Colombia pidió a Brasil e Italia protección para el jugador.

El padre de Camilo Zúñiga informa que su hijo sigue recibiendo amenazas por la falta a Neymar vs Brasil. pic.twitter.com/NzjhHdIuPy — Actual Fútbol (@ActualFutbol) July 21, 2014