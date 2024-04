"Mi relación con él fue tormentosa" el actor que confesó ser vetado por culpa de Fernando Gaitán

.Publicidad.

Carlos Serrato ha sido un actor de renombre en el país, gracias a sus múltiples papeles. Algunas de sus apariciones más importantes las tuvo de la mano de Fernando Gaitán. Aunque en su hoja de vida, podemos encontrar una lista completa de éxitos de la televisión colombiana. El actor hizo parte de producciones como Café con aroma de mujer, Betty la fea, Hasta que la plata nos separe, A corazón abierto y más. Sin duda alguna, un actor con gran talento y con la capacidad de darle vida a todo tipo de personajes. Sin embargo, en un punto de su carrera, recibió una gran multa y un tremendo veto.

La razón por la que Carlos Serrato recibió un vetó y una multa por Fernando Gaitán

Hoy en día, el bogotano tiene la fortuna de haber aparecido en producciones de gran éxito en el país. Además de brillar en la televisión colombiana, también ha conseguido participar en producciones de plataformas digitales. Sin embargo, hubo un momento en la vida del actor bogotano en el que su carrera se pudo haber acabado. Esto lo reveló en una entrevista para El triángulo del café, donde relató lo que sucedió con el Canal RCN y Fernando Gaitán. Carlos Serrato ya había trabajado en múltiples ocasiones con el guionista. Lo hizo en la historia de Gaviota, de Beatriz Pinzón y también en la historia de Méndez.

Carlos Serrato en Betty la fea

Fue justamente en aquel entonces cuando todo ocurrió. El hombre hacía parte del elenco de la producción Hasta que la plata nos separe. Fue en aquel entonces que a Carlos Serrato le llegó una propuesta desde el exterior. El talento del bogotano le sirvió para ganarse un papel en Sin tetas no hay paraíso en España. Aunque el hombre no revela con certeza qué ocurrió, terminó siento vetado por tres años, según comentó el actor. Pero esto no fue todo, además, el área jurídica de la cadena televisiva, le puso una sanción de 40 millones de pesos. Sin duda alguna, un buen billete para ese entonces.

Tristemente, el hombre no logró viajar a España para darle vida al papel que se ganó. Cuenta él que esto se debió a un descuido de su manager, algo que le costó caro. Sin embargo, Carlos Serrato dice amar y respetar a Fernando Gaitán, pese a que su relación fue tormentosa. Lo cierto es que, el bogotano siguió brillando con sus papeles y se convirtió en una famosa figura del país.

