¿Adicta a los retoques? La nueva cirugía de Paola Jara para verse más joven

Paola Jara es una de las mujeres más reconocidas en la actualidad por sus faceta como cantante de música popular. Es seguramente una de las representantes femeninas más importantes de este género por sus grandes años de trayectoria como artista. Además de esto, la mujer es la esposa de otro cantante igual de popular a ella, se trata de Jessi Uribe, con quien se le ve felizmente casada en redes sociales. Igualmente, la mujer suele recibir un sin fin de halagos, no sólo por su voz, sino también por su apariencia física.

Sin embargo, para nadie es un misterio que Paola Jara ha tenido varias visitas al quirófano para poder lucir tan bien como hoy en día. Obviamente, la mujer cuenta con una intensa rutina de ejercicio en la actualidad para poder mantener una figura esbelta. Aún así, el cambio de Paola Jara ha sido notorio, pues cuando inició en el mundo de la música, lucía totalmente diferente y no todo ha sido gracias al ejercicio. Ahora, parece que la mujer nuevamente ha decidido darse un retoque estético.

En el programa 'Lo sé todo', donde suelen hablar sobre diferentes figuras públicas, decidieron hablar justamente de Paola Jara. Esta vez, hablaron del nuevo cambio físico que habría tenido la mujer, esta vez en su nariz. Según dijo Ariel Osorio, Paola Jara visitó nuevamente el quirófano para hacerse un cambio en la nariz y así lucir más joven y bella. Ahora bien, otro tema que no pasó desapercibido fue el posible intento de ser padres junto a su pareja, Jessi Uribe, aunque aún no se confirme esto.

