No ha empezado y ya va a ser un fracaso: La importante actriz que se bajó de 'Pedro el escamoso'

Hace un par de semanas, se conoció que el canal Caracol está en planes de traer de vuelta a 'Pedro el escamoso'. Pero no se trata de volver a transmitir la novela, se trata de una nueva temporada de la historia de Pedro Coral, donde efectivamente estará Miguel Varoni, como pieza clave del proyecto. Además de esto, el reconocido actor, habría hecho algunas exigencias para poder interpretar de nuevo a su reconocido personaje. Entre ellos, ser quién escoja al hijo de Pedro.

Tal parece que esta historia se centraría no en 'Pedro el escamoso', sino en su hijo, quien apareció en la primera temporada de la novela. Por esto mismo, Miguel Varoni habría hecho la anterior exigencia, además de ser él, quien le de un taller. Con esto, el personaje del hijo de Pedro Coral, sería similar a su padre y seguramente la novela de Caracol no perdería su encanto. Sin embargo, no todo es positivo para el regreso de esta historia a la pantalla chica, un ficha clave no estaría.

Según informó la misma Alina Lozano, su importante papel de 'Nidia Pachecho', no sería interpretado por ella en 'Pedro el escamoso'. Pero, ¿por qué?. Por medio de un video en Facebook, la mujer contó cómo es que no logró llegar a un acuerdo con el canal Caracol, para volver a interpretar a este importante personaje. Una noticia que sorprendió a muchos y a la vez entristeció a varios, pues aunque la mujer aseguró querer estar allí, no lo logró. Sin duda, una gran pérdida para 'Pedro el escamoso' y su regreso a la pantalla chica.

