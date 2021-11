La valentía que tuvo Juan Pablo Montoya para rechazar a la Ferrari de Schumacher

.Publicidad.

Juan Pablo Montoya es de esos pilotos que pese a que no fueron campeones de Fórmula 1 dejaron huella en la categoría. En Colombia, todo un ídolo por llegar hasta allá y para algunos el mejor deportista colombiano, pero fuera de aquí también es muy admirado por lo que hizo en aquellos años.

Entre 2001 y 2006, años que corrió en Fórmula 1, fue de los pocos pilotos que logró inquietar a Michael Schumacher y su poderoso equipo Ferrari. Nada más recordemos cómo en tan solo su tercera carrera de la categoría le hizo un adelantamiento espectacular en Brasil que aún vive en la memoria de muchos colombianos y aficionados a la Fórmula 1.

Tal era el talento del colombiano que Ferrari pensó en contratarlo para que dejara de hacerle competencia a Schumacher y más bien corriera a su favor. Era 2003 cuando tras el Gran Premio de Monza que el alemán ganó y el colombiano fue segundo, Ross Brawn, jefe de Ferrari, le ofreció a Montoya pilotar para ellos.

Conducir en Ferrari es el sueño de casi cualquier piloto que llega a la Fórmula 1. Es el equipo más ganador e histórico de la categoría, pero Montoya tuvo la valentía de responderle "no gracias" a Brawn, rechazando la oferta.

17 años después, en 2020, Montoya le contó a Diego Mejía las razones por las que rechazó ir a Ferrari, y es que no quería ser segundón de nadie y llegar al equipo italiano habría significado estar supeditado a lo que quisiera el alemán. "Con Michael ahí era imposible, no quería serle segundón a Michael, y yo con Michael nunca me llevé para nada. No nos llevábamos mal, pero era una guerra psicológica tan fuerte, que era a matar. Era a muerte todo el tiempo. Y más con Michael porque como a él todo el mundo se le quitaba (del camino), eso a mí me daba una rabia, entonces yo era todavía más agresivo".

Al final Montoya terminó yéndose de Williams dos años después, para 2005, y se fue a otro equipo rival de Ferrari: McLaren. Allí estuvo durante año y medio antes de que le dijera a su jefe Ron Dennis que quería irse a NASCAR para 2007 y este, lleno de furia, lo echó a mitad de temporada. De todas formas Juan Pablo ya estaba cansado de ese mundo de la Fórmula 1 y agradeció irse con la satisfacción de ser uno de los que realmente complicó a Schumacher en su carrera.

