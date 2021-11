El Tour Colombia, ¿cancelado porque no hay plata?

Por: Un aficionado más del ciclismo |

noviembre 19, 2021

Por segundo año consecutivo la carrera de mayor prestigio de Colombia se cancela por "falta de dinero", porque es más importante usar esos dineros para las campañas políticas que le permitan al uribismo mantenerse en el poder.

Es inevitable pensar que aquella carrera cuyo primer nombre fue "Oro y Paz" fuera la guinda del pastel del finalizado proceso de paz de Juan Manuel Santos, en el que las carreteras del país perdieron aquella macabra imagen de ser el escenario de las pescas milagrosas, para ser el motor del deporte y el turismo de Colombia.

Fue tanto su éxito que su primer campeón, Egan Bernal, sería también el primer campeón colombiano y latinoamericano del Tour de Francia.

No me mal entiendan, claramente no soy uribista, pero tampoco soy socialista o petrista. Lo que pasa es que en el país del sagrado corazón se piensa que el uribismo es la representación del capitalismo, cuando en realidad no lo son, en realidad es puro y duro corporativismo con aquellos empresaurios que están en la rosca, y a nivel político keynesianismo que busca el estado de bienestar para todos los miembros del entramado burocrático al que llamamos Estado.

La federación colombiana de ciclismo no tiene los recursos para hacer la carrera y se entiende porque el Estado vive de los contribuyentes cuyo aporte ha sido mermado por la pandemia; pero en la baraja de opciones estaba privatizar el Tour Colombia, sin embargo la federación no quiere perder la gallina de los huevos de oro y perder su tajada cuando se pueda volver a realizar.

En conclusión el Tour Colombia fue uno de los grandes exitos de Juan Manuel Santos, pero ahora es una muestra más del fracaso de la gestión de Iván Duque y su gabinete político y por ahora yace en el suelo con las botas al revés.