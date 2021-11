Los cónsules que se ganaron un regaño de la canciller Martha Lucia Ramírez

.Publicidad.

La pandemia se sintió duro en los despachos consulares de Colombia en el mundo. Los funcionarios, al igual que aquellos en el país, debieron atenerse a las medidas de confinamiento decretadas por cada uno de los Estados en los que trabajaban.

A medida que pasaron los meses, la Cancillería retomó actividades presenciales pero las quejas sobre la atención consular en los consulados colombianos empezó a aumentar. Ausentismo y negligencia de varios cónsules fueron las principales razones que suscitaron quejas y denuncias publicas alrededor del mundo. Tanto así que, como nunca antes en el gobierno del presidente Iván Duque, la canciller se pronunció al respecto:

“Desde el primer momento que llegué a la Cancillería he insistido a todos los cónsules de Colombia, los que están en el exterior, que los funcionarios se deben es a los colombianos y esa es su principal responsabilidad. A estas alturas de la vida es totalmente inaceptable que haya gente que todavía no esté asistiendo a su lugar de trabajo, en todos los países ha habido vacunación, aquí en la Cancillería pedí hace más de dos meses que aquí hay que estar es trabajando físicamente, presencialmente, porque no hay razón de estar en trabajo remoto, salvo en casos excepcionales”, dijo la ministra Martha Lucia Ramírez y le llamó la atención a los funcionarios, haciendo énfasis en varios casos en particular.

Por un lado, la cónsul de Carrera Diplomática, Bertha Patricia Alemán Parra quien funge en el Consulado de Atlanta (Estados Unidos) completa 160 días incapacitada. Parra salió a vacaciones el pasado 4 de junio de este año y desde allí empezó su ausencia. Ha realizado teletrabajo, una opción laboral que no está aprobada por la Cancillería para empleados externos. Para sustentar las ausencias, la funcionaria ha argumentado problemas médicos relacionados con esguinces y torceduras de sus tobillos.

Desde el año pasado, varías denuncias de negligencia han señalado al cónsul de Colombia en Antofagasta en Chile, Isidoro Palacios Rodríguez, por no apoyar a los connacionales para repatriar los cuerpos de fallecidos colombianos, gestión de vuelos humanitarios y otras responsabilidades que su rol le exige. Palacios fue nombrado en provisionalidad el pasado 9 de septiembre de 2019.

Por otro lado, cabe recordar el caso de Francisco Vélez, quien fuera el cónsul en las Gran Canarias, España desde el 2019. Vélez, quien es padre del actual representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, fue acusado en varías oportunidades por negligencia y maltrato a los connacionales durante la pandemia. También fue señalado por una ciudadana colombiana residente en dicha isla de haberla acosado sexualmente con comentarios obscenos.

Finalmente, María Clara Rubiano, cónsul colombiana en Buenos Aires, Argentina, fue destituida de su cargo cuando fue denunciada por una estudiante que necesitaba acceder a un vuelo humanitario y a quien la funcionaria le respondió que “esta es una experiencia difícil… espero les deje la enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza”.

“Los temas del personal y dirección de talento humano cuando una persona se enferma o cuando se presenta una calamidad se atiende normalmente en todos los consulados personal capacitado a atender si es que el cónsul se enfermó y he pedido hacer unas visitas a aquellos consulados donde hay quejas y preocupaciones por la atención a los ciudadanos”, concluyó la ministra Ramírez quien ya confirmó que enviará comisiones de regulación y vigilancia a los consulados que más quejas han presentado en los últimos meses.