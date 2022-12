La trapeada de Mari Manotas a todos los que aseguran que despilfarra la plata de Alejandro Riaño

.Publicidad.

Desde su separación del comediante Alejandro Riaño, Mari Manotas ha tenido que soportar todo tipo de señalamientos. A través de redes sociales sus seguidores y los de su expareja, sin importar que ya han pasado casi 10 meses desde el anunció de su divorcio, aún preguntan por las razones que los llevaron a finalizar la relación.

Recientemente una de esas preguntas parece haber llevado al límite a la caleña, pues dedicó un video de casi dos minutos solo a responder el cuestionamiento de una persona.

Mari Manotas de forma sarcástica, contestó al comentario de alguien que aseguró que ella se estaba gastando el dinero de Alejandro Riaño, después de su divorcio.

“¿Y qué se supone que tiene que hacer uno, entonces? ¿Quedarse en la cama llorando? ¿Arroparse con los billetes? ¡Ya sé! Decirle al ex que vuelva con uno y así devolverle la plata”, inició diciendo Manotas.

Luego, procedió a enlistar cada una de las cosas en las que podría gastarse el supuesto dinero que tiene del comediante “ Me queda una suma millonaria de plata y pues yo digo, me voy a viajar. Me falta operarme, pues pa’ ponerme más buena pero de pronto para el próximo año. Comprar muchas carteras y zapatos”.

Finalizó mencionando uno de los detalles más importantes por los que se estaría “gastando” el dinero de Alejandro Riaño .

¿Qué más he hecho? Ah, verdad, tengo tres hijos ¿cómo se me va a olvidar? tres hijos también cuestan un montón. Colegios, universidades, juguetes, ropa, comida, la señora que ayuda en la casa, eso ocupa una partecita de la plata, no todo es para uno, también toca pensar en los hijos porque se tuvieron dentro del matrimonio entonces toca incluirlos en esos gastos. Lo más chévere de todo es que después de divorciarme trabajo es por gusto, me encanta trabajar, no lo hago por necesidad ¿para qué con toda esa plata que me quedó?” dijo de forma irónica.

En la descripción del video afirmó lo mucho que disfruto realizandolo “¡Tengo que confesar que me reí mucho haciendo este video! De ahora en adelante así responderé a los haters jajaja #purosarcasmo”

