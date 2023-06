Por más que lo intentan, el reality del canal RCN no logra tener un buen rating. Se convirtieron en la sombra de lo que fueron hace un par de años

Actualmente, hay una nueva temporada al aire de MasterChef Celebrity en el canal RCN. Aunque recién va a cumplir un mes al aire, el programa ha buscado la manera de ser más llamativo. Con nuevos concursantes y ciertas variaciones en su formato, el canal ha tratado de conquistar más televidentes. Y es que, en algún momento, este reality fue considerado como "la gallina de los huevos de oro". En un punto, este show tuvo un rating tan alto que, en la actualidad, es envidiable. Durante la edición en que estuvo Carla Giraldo y donde fue la ganadora, el canal logró números altos. Es por esto que, han decidido seguir confiando en esta fórmula.

El mal momento que vive MasterChef Celebrity

Con una nueva temporada, se esperaba que el canal RCN se volviera posicionar en los puestos altos. En las anteriores ediciones, el rating de MasterChef Celebrity era alto; aunque con cada temporada, disminuye un poco más. Ciertas decisiones del canal, cansaron a los televidentes, como alargar el programa con relleno innecesario. Aún así, se dio inicio a una nueva temporada y se esperaba que por sus participante y demás variables, fuese un éxito, Pero hasta el momento, esto no es lo que ha sucedido realmente. De hecho, el panorama es sumamente oscuro para el concurso de comida que antes era un éxito.

Aunque no arrancó bien, MasterChef Celebrity tampoco logró aumentar su posición. Ahora que está a punto de pasar un mes, el programa es catalogado por algunos como un "fracaso". Según la medición de rating del Centro Nacional de Consultoría, el programa estaría obteniendo puntos muy bajos. Ahora bien, otro medidor es Kantar Ibope, que aunque lo posiciona mejor, sigue teniendo números bajos. Sin duda alguna, no es la mejor temporada para el programa del canal RCN. Sin embargo, hay otros contextos en los que sí se han logrado posicionar mejor.

Las otras apuestas del canal RCN

Ante sus malos números con MasterChef Celebrity o La isla de los famosos, el canal optó por otro camino. Y es que, desde hace un tiempo, el canal RCN viene demostrando que tiene calidad suficiente para otros proyectos. Parte de sus últimas novelas, han sido muy aplaudidas y han logrado grandes números. Una clara muestra de esto es Ana de nadie, que pasa el tiempo y se sigue manteniendo. Quizás sea momento de que el canal analice y cambie de estrategia.

