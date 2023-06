No se aguanta un chiste más: el comentario de Carolina Cruz contra Jhovanoty en Día a día

.Publicidad.

El equipo de 'Día a día', cuenta con un gran número de presentadores. Algunos de ellos van y vuelven al tener otros compromisos con programas del canal Caracol. Una prueba de ello es Carlos Calero, quien además de estar en el matutino, hace parte de otros programas. Además, el canal siempre opta por tener una buena cuota de humor para las mañanas. Es por esto que, tras la salida de 'Don Jediondo', le consiguieron un reemplazo. Fue así como Jhovanoty llegó a formar parte del grupo de presentadores del matutino. Y parece que el hombre se adaptó muy rápido al programa y a sus compañeros de set allí en el canal de los Santo Domingo.

¿Qué pasó con Carolina Cruz y Jhovanoty en Día a día?

Hay que decirlo, Jhovanoty es una persona muy profesional y que cumple con aquello para lo que fue contratado. Y es que, el hombre es el encargado de darle ese toque humorístico a 'Día a día', misma función que cumple en Tropicana. Sin embargo, parece que no siempre sus chistes caen bien a todos los compañeros de set. Aún así, recordemos que este matutino de Caracol, ha llegado a causar varias polémicas, así que una más no cambiaría las cosas. Pese a esto, hubo algo del humorista que no le agradó mucho a Carolina Cruz.

Ante las constantes burlas de Jhovanoty, la polémica presentadora respondió. Por medio de una pulla, la mujer se sacó la espinita que tenía con el comediante de 'Día a día'. "Usted me da durísimo", fueron las palabras de la mujer, que al verlo en la olla, lo ayudó ante una pregunta sobre su vida privada. Evidentemente, Carolina Cruz demostró que el hombre le tira duro con sus chistes. Aunque al final, no es un secreto que todos allí, en el set de Caracol se llevan muy bien.

Carolina Cruz le salvó la patria a Jhovanoty en 'Día a día' pic.twitter.com/s3bZ6yo521 — Ana (@PuraCensura) June 28, 2023

¿A qué programa de Caracol va Carlos Calero?

Desde hace un par de semanas, se supo que el barranquillero dejaría 'Día a día'. Esto no quiere decir que dejará el canal Caracol, todo lo contrario. Y es que, para ellos Carlos Calero es tan importante que, se ha convertido en su presentador estrella. Tras presentar 'La Descarga', el hombre ahora haría parte de 'Yo me llamo', nuevos retos para él.

