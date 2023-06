Respirando por la herida: La obsesión de Epa Colombia de trapear el piso con su ex

.Publicidad.

El romance de Epa Colombia y Diana Celis duró casi seis años, durante el tiempo que estuvieron juntas, se mostraron muy enamoradas y felices. Sin embargo, la llama poco a poco se fue acabando y le dieron fin a relación a comienzos del 2022. Meses después de la separación, la influencer confirmó que se había dado una nueva oportunidad en el amor.

Lejos de ser un final tranquilo, Diana Celis anunció que demandaría a Epa Colombia para que fuese reconocida la unión marital de hecho. Con esto Celis pretendía obtener la mitad de los bienes que fueron adquiridos durante la relación.

-Publicidad.-

Vea también: Los lujos que le ofrecieron a Ana del Castillo por llevarla a la cama

El caso de la empresaria de Keratinas y la futbolista fue bastante mediático, pues en diferentes medios, cada una dio su versión de los hechos. En dichas declaraciones se echaban culpas mutuamente y demostraron que del amor al odio solo hay un paso.

Publicidad.

Recientemente, Epa Colombia se refirió a la entrega del 50% de sus propiedades a la jugadora. En el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ además confesó que durante los seis años de relación Celis, nunca estuvo enamorada de ella.

“Yo con Diana duré seis años y fue la primera persona con la que estuve, pero realmente yo siempre estuve enamorada de Karol y yo nunca fui sincera. Yo debí ser sincera desde el principio para no tener que pasar por todo este proceso tan difícil.” reveló en un principio.

Después se refirió a la sucesión de bienes que tuvo que hacer “Yo era muy pobre y salimos adelante, compré un apartamento, un carro, ¿y que tú me lo tengas que quitar?, una persona que dura seis años contigo jamás te deja mal con la DIAN, con lavados de activos y te hace la maldad. A mí no me corresponde dar nada, a mí me corresponde dar amor y felicidad y a los abogados Torrado que me dejaron por el piso, se van a dar cuenta de que me voy a volver a levantar”, dijo la empresaria.

Las declaraciones de Epa Colombia generaron todo tipo de reacciones, entre las que se destacan las que quienes la apoyan y las de quienes le dicen que debería dejar de referirse a su ex porque parece que no la hubiese superado.