Menos mal lo prestaron: el favorcito que le hizo Millonarios a la selección Colombia con Óscar Cortés

Antes de iniciar la copa mundial sub-20 en Argentina, una de la polémicas más sonadas fue la decisión de Millonarios de no prestar a Óscar Cortés para la cita orbital. A través de un tweet, el conjunto embajador comunicó a todos que, después de hablar con el jugador, habían llegado al acuerdo para que se mantuviera en el equipo y jugara los cuadrangulares finales. Sin embargo, un estatuto de la Dimayor obligó al ballet azul a ceder al jugador a la selección Colombia, y parece que esa fue lo mejor que le pudo haber pasado al equipo nacional.

Óscar Cortés es el goleador del Mundial sub 20 con 4 goles. Se acuerdan que Millonarios no quería prestarlo a la Selección Colombia 🇨🇴. pic.twitter.com/mvmnuJVtbE

Y es que después de cuatro partidos jugados en el mundial sub-20, Óscar Cortés ha demostrado porqué lo querían tanto en la selección Colombia. En lo que va del torneo, el jugador tiene cuatro goles y dos asistencias; y se ha convertido en un soporte importantísimo para el técnico Héctor Cárdenas. El futbolista mueve los hilos del equipo; y en ataque, es cuota goleadora para la tricolor, tanto, que es el goleador del torneo

| Vea también: Mientras él está desempleado, el DT calla bocas: la cachetada de Héctor Cárdenas a Óscar Rentería

Ha sido tan notable lo que el joven ha hecho, que la misma FIFA reconoció el protagonismo del jugador con un tweet. En él, el máximo ente exaltó lo que Óscar Cortés ha conseguido en la cita orbital y lo catapultó como futura estrella.

⚽️ Four goals

🅰️ Two assists



What a campaign Oscar Cortes is having! 🇨🇴✨#U20WC pic.twitter.com/rkkC99ADqH