La confundieron con una prepago: Los lujos que le ofrecieron a Ana del Castillo por llevarla a la cama

La cantante Ana del Castillo se ha posicionado como uno de los referentes femeninos más importantes de la ‘nueva ola del vallenato’, a pesar de su importante reconocimiento en la música también ha protagonizado diferentes escándalos por los que su imagen y popularidad se han visto empañados.

En los últimos días, se había hecho tendencia después de compartir algunos videos junto a la periodista deportiva, Melissa Martínez. En uno de los clips que se han hecho virales, se le escucha decir a la joven de 24 años que la presentadora de ESPN es su traga eterna.

La amistad de las dos mujeres tomó por sorpresa a sus seguidores, pues ninguna antes había dado indicios de que fueran cercanas. Sin embargo, con las imágenes grabadas en uno de los más recientes conciertos de Ana del Castillo quedó claro que son bastante amigas.

Ana del Castillo ha conquistado con su personalidad, su carácter, su peculiar estilo y la forma en la que se expresa. Con su creciente fama, a la vallenata le han inventado un sin fin de rumores sobre el cómo ha conseguido sus propiedades. A esto, la cantante en una entrevista quiso aclarar algunos de esos chismes de pasillo que la han afectado.

La pregunta del entrevistador fue “Le han ofrecido dinero a Ana del Castillo para acostarse con ella”. Sin intentar evadir el tema, Ana del Castillo respondió directamente que sí, pero también aseguró que nunca ha aceptado una propuesta de este tipo.

“Sí, varias personas, pero lo importante es a costa de qué. Esta casa que tú ves aquí. Está no me la puede sacar ningún hombre, esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo. Y nadie puede decirme, ‘estuviste conmigo y por eso te di 20 o 50 ‘barras’ para que hicieras este muro” dijo en un principio.

Además agregó que cada cosa que ha obtenido lo ha hecho con su talento “A mí no me gustan las cosas fáciles. Yo no soy fácil, yo se la doy al que me guste. Me ofrecieron carro, camioneta, casa, y cualquier cantidad de dinero. Yo no he recibido eso”, agregó.

Finalmente, dijo que ella a pesar de nunca haber recibido ninguna de las cosas que mencionó, no juzga a las personas que sí lo han hecho porque cada persona es dueña de su vida y hace con ella lo que quiera.