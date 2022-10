Salir en mallas frente a su hijo: la nueva desfachatez de Cintia Cossio

.Publicidad.

La hermana del reconocido Yeferson Cossio se ha ido abriendo pasó en las redes sociales y con el tiempo también se ha ido ganando la fama que persigue a su hermano, aunque su contenido suele ser bastante distinto pues Cintia Cossio suele compartir fotos mucho más sensuales y sugestivas.

Sin embargo, así como recibe halagos por su contenido también recibe críticas porque no le estaría dando un buen ejemplo a su hijo. A esto se le suma el hecho de que Cossio tiene un perfil en la plataforma OnlyFans, la cual es utilizada en su mayoría para subir videos y fotografías eróticas.

Cabe mencionar que Cintia Cossio está casada con el también creador de contenido, Jhoan Lopez, junto a quien subió recientemente un video acerca del atuendo que decidió usar para ir a la playa. En el clip se escucha a López preguntarle a su hijo, Thiago, que piensa acerca de la ropa que está usando su mamá.

El niño afirmó que le quedaba bien el traje de baño, pero que debía usar algo más para cubrirse. Cossio estaba usando un bikini fucsia, acompañado de una salida de baño en malla y transparente.

“Sí pero te tienes que poner un saco para meterte al mar. Sí para que no la vea nadie en bola”, explicó el menor. Por ello, la creadora de contenido cambió de atuendo y se colocó el top de un traje de baño dorado y pantalones negros hasta la cintura.

Lo que para la familia Cossio fue un momento gracioso, para los seguidores fue indebido, puesto que se supone que el menor no debería ver a su madre en ese tipo de atuendos. A esto, Cintia Cossio no dudó en responder.

"Thiago no tiene acceso a internet. Él ya tiene algo de conocimiento sobre las fotos que sube mamá a dicha página, pero he sido una mamá con tanta autoridad y tan enfocada, que a su edad no le oculto nada y aun así me respeta y me ama. Yo puedo subir lo que sea a mis redes, en mi hogar soy toda una dama, por algo llevo 11 años con el mismo hombre. Así que tranquilos, que Jhoan y yo estamos criando un hijo sin mentiras, con Mucha salud mental y madurez"

