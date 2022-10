La estafa por 100 millones de pesos de la que Luisa Fernanda W aún no se repone

.Publicidad.

La pareja del cantante Pipe Bueno e influencer, Luisa Fernanda W, es una de las caras más reconocidas dentro de la farándula colombiana. Su nombre cada semana se incluye en una nueva polémica o controversia. Esta vez, se dio por cuenta de una anécdota que quiso compartirle a las personas.

En su perfil de Instagram, donde acumula más de 17 millones seguidores, subió un “Story Time” contando cómo perdió una gran suma de dinero.

De acuerdo al relato de la influenciadora, un amigo suyo llamado Camilo le propuso hacer un negocio en el que la inversión debía ser 100 millones de pesos. A lo que ella decidió enviarlos puesto que, según Luisa, el negocio se lo pintó demasiado espectacular.

La sorpresa para la influencer fue que su amigo la bloqueó de Instagram y ella a través de un perfil falso comprobó que el sujeto se estaba gastando el dinero en un viaje.

“Yo me creí todo el cuento de mi amigo, era una inversión que se veía interesante. Hice la inversión, ¡Le deposité el dinero a su número de cuenta! No, es que yo no sé en qué estaba pensando, ahí sí no parezco paisa”, dijo en su relato Luisa Fernanda W.

Así mismo contó que hizo la gestión para contactarse con él pero que fue muy difícil “Yo empecé a buscar medios para encontrar a este tipo (...) y fue imposible. Hasta el día de hoy no sé nada de su paradero. Camilo, si estás viendo esto, ¡págame!, abusaste de mi buena fe”, fueron las palabras con las que finalizó su historia.

Posteriormente en sus historias, la paisa afirmó que ya no es igual de confiada que antes, que se asesora y que tiene un grupo de abogados que le ayudan en sus cuestiones legales para que no le vuelva a suceder este tipo de situaciones en las que fue víctima de estafas.

