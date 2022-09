¿La música ya no le da? ahora Silvestre Dangond quiere llenarse de plata a punta de trago

.Publicidad.

Silvestre Dangond se ha convertido sin duda alguna en uno de los cantantes del género vallenato, más populares e influyentes en la actualidad. De hecho su fama ha traspasado fronteras y ha llegado a cantar con diferentes artistas de otros géneros musicales. Sin embargo, parece que ahora Silvestre Dangond ha querido aprovechar su fama para llenarse de plata con un nuevo negocio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SILVESTRE / DANGOND (@silvestredangond)



No se trata de la actuación, pues en las últimas semanas, el cantante ha sonado bastante en redes por su papel protagónico en la nueva novela de RCN, basada en la historia de Leandro Díaz. Como lo anunció en su redes, Silvestre Dangond entraría en el negocio del ron, el cual aún no se encuentra a la venta. Sin embargo, lo curioso del caso es que no estaría solo en este proyecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ABELARDO DE LA ESPRIELLA (@delaespriella_style)

Según lo compartió en su Instagram, Abelardo de la Espriella sería parte de este proyecto junto a Silvestre Dangond. El ron tiene por nombre "Ron Defensor" y podría ser adquirido por los seguidores más acérrimos de ambos personajes, al parecer solo ellos podrían conseguir el producto en preventa. Aunque aún no se conocen los precios del ron, lo más seguro es que cueste un platal por su "exclusividad".

