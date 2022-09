"Inclusión forzada es que quieran convertir a Silvestre Dangond en actor"

No ha ni empezado y ya la gente le está dando palo a RCN por su elección de elenco como si fuera Disney con la película de 'La Sirenita'

.Publicidad.

Tras una serie continua de fracasos (a excepción de 'Hasta que la plata nos separe') por parte de RCN, se ha anunciado una nueva producción que está a punto de estrenarse. Esta sería una nueva apuesta con el fin de impulsar nuevamente el canal y llevarlo al éxito. Para esta nueva novela RCN ya se ha anunciado su elenco y está lleno de grandes estrellas e incluso músicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

-Publicidad.-

Entre los protagonistas encontramos a Laura de León, Aida Bossa, Mario Espitia, Marciano Martínez y a ellos se suma el cantante de vallenato, Silvestre Dangond. Sin embargo, esta decisión de RCN no tiene contentos a los televidentes, quienes se han mostrado inconformes con que el cantante interprete a Leandro Díaz. Muchos lo tildan como un 'despropósito' por parte de RCN.

Bacana la novela sobre Leandro Díaz pero yo no le gasto un segundo viendo ni escuchando a Silvestre Dangond. — ☕️ Juliana Fernández ☕️ (@nanita821117) September 1, 2022

Publicidad.

Yo no veo esa porquería de RCN, pero acabo de ver una publicidad de al parecer la nueva "historia" para el Prime Time del Maestro Leandro Díaz, el cual es interpretado por Silvestre Dangond??? Muchos comenzarán a odiar el vallenato... — Robinson Primo (@RobinsonPrimo1) September 4, 2022

RCN lanzará el 19/9 una biotelenovela sobre Leandro Díaz, el intérprete del laureado compositor será Silvestre Dangond. Ya me imagino a @SoyVictorRomero, diciendo que Matilde Lina la canta mejor el de Urumita... — Carlos Martínez B. (@carlitosmartok) September 12, 2022

|Le puede interesar: La peinada que le pegó Aida Victoria Merlano a periodista de Caracol

Me molesta que Silvestre Dangond interprete al maestro #LeandroDiaz eso si es un despropósito — ANGELES (@IZASFLOWER) September 13, 2022

Inclusión forzada es que quieran convertir a Silvestre Dangond en actor. — Carlos David 🌴 (@cvrlosdavid) September 13, 2022



Mucha gente se está quejando pues Silvestre no tiene parecido alguno con Leandro y dicen que RCN decidió 'blanquear' a este icónico personaje. Sin duda alguna, un golpe duro para esta producción que aún no se estrena y ya recibe muchas críticas en contra suyo. Habrá que ver si esta elección de protagonistas no afecta esta novela y termina por convertirla en un nuevo intento fallido de RCN.

Vea también: