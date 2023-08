La lista de colombianos que van a estar en la Vuelta a España, dos ganaron etapa en el Giro

Superman López, la última oportunidad de los escarabajos para volver a la élite del ciclismo internacional será la Vuelta a España 2023. La competición iniciará este 26 de agosto en Barcelona con una contrarreloj y será una una carrera caracterizada por el terreno escarpado. Los colombianos en la Vuelta a España intentarán pelear por la general, siendo Egan Bernal el que más expectativas genera.

| Vea también: Estos son los precios del restaurante de Nairo Quintana, no son tan caros como se pensaba

Entre los escarabajos en la Vuelta a España, dos ya tuvieron protagonismo en el 2023, más exactamente en el Giro de Italia. Santiago Buitrago y Einer Rubio se coronaron como ganadores de etapa en la competición y llegan a la Vuelta como grandes favoritos para alzarse en un tramo de montaña. Además de ellos, también está Egan Bernal, quien funcionó como gregario del Ineos hace algunos meses en el Tour de Francia. Los colombianos en la Vuelta a España serán:

#LaVuelta23 is just around the corner! 🔜



Meet your Grenadiers for the Spanish Grand Tour 🇪🇸🤝 pic.twitter.com/z0hWu6C6eY