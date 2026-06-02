- La línea roja que separa a Fajardo de Cepeda: la Asamblea Constituyente

El exgobernador lidera un referendo para atravesársele a la iniciativa de Petro obsesionado en reformar la Constitución del 91 de la que no puede desatarse Cepeda

El 9 de abril el ahora excandidato presidencial Sergio Fajardo convocó a los medios para anunciar un gran acontecimiento. Se trató del anuncio del “Referendo por la estabilidad institucional 2026-2030” para recoger firmas para un referendo que límite la posibilidad de que en el próximo periodo presidencial haya una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Carta Política de 1991.

El comité está presidido por Edna Bonilla y por el penalista Mauricio Pava con Federico Restrepo como gerente de la campaña de Fajardo y se convirtió en la última bandera política del exgobernador de Antioquia.

Comité de la convocatoria anticonstituyente de Sergio Fajarado, Edna Bonilla y su equipo de trabajo.

La propuesta va directamente ligada a detener la iniciativa que impulsa el gobierno de convocar a una asamblea constituyente, que ya está en etapa de recolección de firmas.

El comité promotor de la constituyente arrancó al comienzo del año 2026 y ya habla de 1 millón de firmas recolectadas y es tal el respaldo del Presidente que llamó en su cuenta X a que aportaran recursos para apoyar el comité en el que participa, entre sus miembros el exministro de la Igualdad Carlos Rosero.

En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla.



Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente… pic.twitter.com/tYIhdtYTTv — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026

Iván Cepeda está atado a esta iniciativa que es el bastión del presidente y sería inaceptable que su sucesor no le diera continuidad a su propósito, medular según él para consolidar las reformas sociales que no logró sacar adelante en su gobierno, en la recta final de la primera vuelta, Cepeda hizo un claro guiño y en su momento no aceptó la condición que quisieron ponerle los Verdes de desistir de la Asamblea Constituyente para apoyar su candidatura. Fue claro en decirles que no podía comprometerse con ello.

Este asunto sería una línea roja para una posible adhesión de Fajardo, quien obtuvo 1 millón de votos. A Cepeda, esto le suma posiciones dentro del partido Dignidad y Compromiso como la del exsenador Jorge Enrique Robledo quien ha sido un crítico implacable de Gustavo Petro y difícilmente aceptaría acompañar a un candidato para darle continuidad a un gobierno del que ha sido el más férreo crítico.

Y aunque la ratificada jefe de debate de Cepeda María José Pizarro dijo recientemente que no habrá propuesta constituyente, aún no ha salido de la boca de Cepeda, lo que dificulta más que escale la idea que está tratando de vender Pizarro en los últimos días de cara a la segunda vuelta Presidencial.

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Dos comités de recolección de firmas con propósitos contrarios

Fajardo propuso recoger más de 2 millones de firmas para el citado referendo que busca frenar el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. De aprobarse, tanto en el actual gobierno, como en los dos próximos periodos presidenciales, no podrían convocar una constituyente.

Ambos comités deben seguir el mismo camino. Deben encontrar dos millones de firmas, cada uno, para que sean revisados por la Registraduría y seguir sus propios procesos. Deberán pasar por el Congreso. Si son aprobados, pasarán al examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Tanto el referendo anticonstituyente como el llamado a esta, si llegan a las urnas, deberán tener más de 12 millones de votos a favor para poder prosperar.

Carta pública a @sergio_fajardo



Bogotá D. C., 1 de junio de 2026



Doctor

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA



Apreciado Sergio:



Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Hoy no nos encontramos ante una disputa electoral más; nos enfrentamos al riesgo… pic.twitter.com/9HkR24Q1rs — Orlando De La Hoz - Senador (@delahozzdice) June 1, 2026

Finalmente, entre los nombres que han hecho un llamado a los dirigentes de centro para que se acerquen a la campaña están Juan Fernando Cristo de En Marcha, la congresista María Fernanda Carrascal y el senador electo del Pacto Histórico Orlando De la Hoz. Los llamados han estado dirigidos a Claudia López, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo.

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