- La voltereta de Mauricio Pava que pasó de ser el abogado de Benedetti, Petro y Sarabia a la campaña de Fajardo

El penalista junto a Edna Bonilla el comité de recolección de firmas para evitar vía referendo que se reemplace la Constitución del 91

El abogado penalista Mauricio Pava Lugo, trabajó con el presidente Gustavo Petro y altos funcionarios de ese Gobierno entre el 2022 y hasta inicios de 2025, defendiendolos en líos penales. Representó a Petro, a la primera dama y a Laura Sarabia.

Al mandatario de izquierda lo acompañó hasta enero del año pasado en medio del proceso que se adelantó por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en contra del mandatario por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial que abrió en su momento el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto a pesar de que en 2013 había denunciado penalmente al hoy presidente por prevaricato, cuando era alcalde de Bogotá por expedir por decreto el POT sin que pasara por el Concejo distrital.

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Pava Lugo, dijo en una entrevista a La Silla Vacía que su llegada al peronismo fue gracias a Roy Barreras de quien dijo asesoró ad honorem para la elaboración del proyecto de sometimiento de grupos criminales cuando era presidente del Congreso.

Los mejores asesores posibles para el nuevo Congreso . Aquí con @MPaDerechoPenal⁩ pic.twitter.com/aqyHENLEgy — Roy Barreras (@RoyBarreras) August 22, 2022

Algunos de los defendidos por Pava del Gobierno Petro

En 2023, Pava se convirtió, nuevamente, en el defensor de Barreras en el caso del Canal Congreso, en el que la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación por el manejo de un contrato, por $8 mil millones de pesos, que otorgó cuando era presidente del Senado.

Ese mismo año, Pava asumió la defensa de Armando Benedetti, exsenador y en ese entonces embajador de Colombia en Venezuela, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo empezó a investigar por presuntamente hacer incurrir en tráfico de influencias en el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) en 2017, cuando aún era senador. La irregularidad en la que habría incurrido Benedetti consiste en haber direccionado la contratación de Fonade a favor de una empresa a cambio de coimas.

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En 2023 le llegó el caso del presidente Petro. En el caso contra el presidente por las irregularidades en la campaña, Pava negó en aquel entonces la competencia del CNE pata este caso apesar de haber sido conjuez de esta entidad y solicitó que remitieran la investigación a la Comisión de Acusaciones del Congreso.

Al mes de que el presidente anunciara a Pava como su defensor, la primera dama, Verónica Alcocer, hizo lo mismo. A ella lo hacía en la denuncia por injuria contra el exviceministro de Justicia, Ricardo Díaz. El pleito empezó luego de que el ex oficial, en el marco de una entrevista con la Revista Semana, señaló que Alcocer tenía intereses en la compra de tres helicópteros por parte del Ministerio de Defensa.

Antes de que finalizara el proceso de la primera dama, el profesional del derecho empezó a representar a Laura Sarabia, en aquel momento directora del Dapre. Esto luego de que el presidente de Salvación Nacional, Enrique Gómez, hoy senador electo de esa colectividad señalara en su cuenta de X que Sarabia había ordenado chuzar el teléfono de su ex niñera Marelbys Meza, tras el robo de un maletín repleto de dinero en su casa. Las declaraciones le costaron a Gómez una denuncia por injuria y calumnia y la solicitud de eliminar de su cuenta las publicaciones. El político se negó a retractarse y el pulso continúa.

Pava aterriza en el comité contra la constituyen de Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo radicó ante la Registraduría un comité promotor, con el que busca recolectar firmas para un referendo que frene cualquier intento de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. De aprobarse el referendo, tanto en el actual gobierno, como en los dos próximos periodos presidenciales, no podrían convocar una Constituyente.

Entre los que conforman el comité está la también candidata vicepresidencial de Fajarado Edna Bonilla, quien lidera el mismo, la acompañan en esta misión, el abogado Mauricio Pava, quien está detrás de la estrategia judicial del comité. En este equipo de trabajo lo conforman igualmente Federico Restrepo, amigo de Fajardo y gerente de la campaña.

VIDEO de pava hablando (va del minuto 3.53 a 6:17)

La iniciativa que impulsa el gobierno de convocar a una asamblea constituyente ya está en etapa de recolección de firmas. En su comité promotor hay exmiembros del gabinete, como el exministro de Igualdad, Carlos Rosero.

Ambos comités deben seguir el mismo camino. Deben encontrar tres millones de firmas, cada uno, para que sean revisados por la Registraduría y seguir sus propios procesos. Deberán pasar por el Congreso. Si son aprobados, pasar al examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Tanto el referendo anticonstituyente como el llamado a esta, si llegan a las urnas, deberán tener más de 12 millones de votos a favor para poder prosperar.

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