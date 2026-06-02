- El éxito por punta y punta del encuentro entre el streamer paisa Westcol y Abelardo de la Espriella

Además de lograr más de 1.5 millones de visualizaciones la transmisión impulsó el cierre de campaña de Abelardo y puso a facturar al influencer paisa

"Yo tengo que ser el presidente de todos los colombianos, incluyendo a aquellos que no votaron por mí... me tengo que traer a la gente de Cepeda después de las elecciones a la manada" fua una de las frases con las que Abelardo le dio a entender a Westcol que si gana las elecciones, buscará ganarse a los votantes de su contrincante en segunda vuelta.

Con arengas de fondo, sentados en una locación privada en Barranquilla, se reunieron Abelardo de la Espriella y Wetscol en la antesala de las elecciones presidenciales. Pero esa reunión, que en momentos parecía ser una conversación entre viejos amigos, terminó convirtiéndose en un impulso para la campaña del abogado de cara a la segunda vuelta frente a Iván Cepeda. La transmisión fue tan exitosa que logró un pico de más de 110.000 espectadores conectados en simultáneo y ya supera los 1.4 millones de visualizaciones totales en conjunto.

La entrevista consiguió cifras históricas, siendo el espacio digital más visto de la víspera electoral, superando con creces la audiencia lograda por contenido realizado con otros candidatos y políticos. No es solo el reflejo de la fuerza de Abelardo de la Espriella, es también una muestra del fénomeno en el que se ha convertido Westcol, un streamer paisa que es uno de los más importantes de Latinoamérica, por lo menos en plataformas como Twitch y Kick.

En ambos canales el paisa supera el millón de suscriptores, al igual que en YouTube, donde ya cuenta con casi dos millones de suscriptores. Su crecimiento no es azar al igual que su reunión con Abelardo tampoco lo fue. De hecho fue la única con los candidatos presidenciales que concretó el influencer paisa.

Aunque tenía reunión con Paloma Valencia, terminó cancelando su encuentro al verla aliada con personajes que él no considera adecuados. Hay quienes aseguran que se trata de la cercanía que tuvo la política con Yeferson Cossio, otro streamer antioqueño. “Yo cancelé el stream con Paloma porque ella se había relacionado con gente con la que yo no estaba de acuerdo”, dijo el propio Wescol.

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Con Iván Cepeda la historia fue diferente, pues el streamer llegó a comentar que intentó reunirse con el candidato del Pacto Histórico. Sin embargo, no fue posible concretar el encuentro pues el hombre es "complicado", según lo relató Wescol. Todo esto le jugó a favor al abogado, quien manejó una campaña destacada en redes sociales de la mano de Carlos Suárez, conocido como el "cerebro" de su estrategia mediática. Además de ser penalista, Suárez es un reconocido empresario de marketing político, que al parecer sería cercano a Alex Char.

El negocio detrás de las transmisiones de Westcol y su stream con Abelargo de la Espriella

Más que un escenario político, este tipo de eventos también se convierten en un gran negocio para ambos. Si bien es cierto que Westcol no recibe dinero del candidato, si monetiza su contenido y por cada hora de emisión en plataformas como Kick, las ganancias pueden ser equivalentes a $3.000 y $4.000 dólares, más de 10 millones de pesos. Teniendo en cuenta que la transmisión juntos duro más de dos horas, las ganancias en este caso serán superiores.

El mismo streamer ha llegado a revelar que las ganancias que puede obtener por transmisiones llegan a superar los mil millones al mes. Además de también crear otros formatos con los que genera ingresos, como Strearm Fighters. Hoy el paisa ha encontrado una mina de oro en sus redes sociales y ha sabido sacarle provecho a ello, teniendo espacios que ni grandes medios pueden lograr en la actualidad.

Incluso, durante la transmisión junto a Abelardo, tuvo la fortuna de promocionar su empresa de hamburguesas, que probablemente ganará popularidad entre los seguidores de ambos.

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