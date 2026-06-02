- Serán canadienses los encargados de vigilar las obras del metro de Bogotá

El consorcio que se quedó con la interventoría cuando comenzó la construcción estaba controlado por Ayesa que ahora fue adquirida por la canadiense Colliers

La construcción de la línea 1 del Metro esta supervisada por una compañía de alto vuelo. El Consorcio Superior PLMB, encargado de hacerle seguimiento, se ha visto fortalecido luego de que la multinacional canadiense Colliers adquiriera el control de Ayesa, una multinacional que ya les ha hecho mantenimiento a las pistas de aterrizaje de El Dorado.

Este liderazgo se consolidó luego de que Colliers adquiriera el control accionario de la firma española Ayesa Engineering junto con sus filiales controladas. Entre estas subsidiarias se encuentran Ayesa México S.A., que posee un 25 % de participación en el mencionado consorcio interventor, y Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU Colombia, que cuenta con un 15 %, sumando de esta manera un 40 % de participación total para la canadiense dentro del grupo supervisor.

A nivel de trayectoria, Ayesa México ha destacado previamente por supervisar la construcción del aeropuerto internacional de México y por ejercer la gerencia y asistencia técnica de la Línea 1 del metro de Panamá. Por su parte, Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU Sucursal Colombia cuenta con importantes responsabilidades en el país, siendo la entidad encargada de los diseños y obras de la estación elevadora de aguas residuales de Canoas, así como de la concesión para las obras de mantenimiento de las dos pistas de aterrizaje en el aeropuerto internacional El Dorado, entre otros proyectos de envergadura.

Trayectoria y respaldo de más de cien años

La empresa matriz Colliers (Colliers International Group Inc.) es un referente mundial en servicios profesionales de bienes raíces, ingeniería, proyectos y gestión de inversiones que cotiza activamente en el Nasdaq y en la Bolsa de Toronto.

Sus orígenes se remontan a la fundación de la firma Macaulay Nicolls en Vancouver en el año 1898, habiéndose forjado su estructura actual mediante la consolidación estratégica de diversas compañías de servicios inmobiliarios. El nombre corporativo “Colliers” proviene de firmas australianas que se fusionaron con Macaulay Nicolls en 1984.

En la actualidad, los inversores institucionales controlan una parte sustancial de la compañía, equivalente a cerca del 81 % de las acciones, figurando como fondos mayoritarios el Royal Bank de Canada, Vanguard Group y Beutel, Goodman & Co. Asimismo, Jay S. Hennick se desempeña como el presidente global, director ejecutivo y accionista mayoritario de la multinacional, posición alcanzada luego de que FirstService Corporation, empresa fundada por él mismo, adquiriera un porcentaje importante de Colliers International.

600 millones de Euros para controlar Ayesa

La transacción mediante la cual la rama de ingeniería y proyectos de Colliers absorbió la división de ingeniería de Ayesa se pactó por una suma cercana a los 600 millones de euros, en un acuerdo estratégico que se venía gestando desde el mes de febrero. Con esta adquisición, Colliers Ingeniería busca potenciar de manera decidida su actividad en los sectores de transporte e infraestructuras, agua y medio ambiente, edificación y energía, enfocándose especialmente en mercados de alto crecimiento ubicados en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el sur de Asia.

Por otro lado, Ayesa Engineering, corporación fundada originalmente en 1966 que cuenta con más de 3.200 trabajadores y operaciones en 21 países, mantendrá su sede central en la ciudad de Sevilla, España. En esta nueva etapa, su actual director de operaciones, Rosalío Alonso, asumirá la dirección como CEO de Ayesa Engineering, conservando un paquete minoritario de acciones como reflejo del modelo asociativo característico de Colliers.

El Consorcio Superior PLMB se complementa con la participación de experimentadas firmas internacionales y locales. Entre ellas participan las compañías italianas Italferr S.P.A., que posee una participación del 25 % y forma parte del Grupo Ferrovie dello Stato Italian con más de 30 años de experiencia en magnos proyectos de infraestructura para los sectores ferroviario convencional y de alta velocidad, y Metropolitana Milanesa S.P.A., con un 15 % de participación, la cual es una sociedad anónima controlada por la Alcaldía de Milán que ha diseñado y supervisado la construcción de todas las líneas del metro de esa ciudad europea.

La representación local en el consorcio está a cargo de la firma colombiana MAB Ingeniería de Valor, empresa que ha liderado la interventoría de proyectos nacionales de gran relevancia como el Canal del Dique, la Autopista Bogotá-Girardot, el mantenimiento de los aeropuertos de San Andrés y Providencia, además de diversos contratos de obra en las terminales aéreas de Leticia, Pasto, Ibagué y Armenia, entre otros desarrollos viales y de infraestructura.

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