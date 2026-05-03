Petro le mete el acelerador a la Constituyente y empieza a pedir donaciones desde su cuenta X

La estrategia que el presidente quiere sacar adelante sin importarle quien lo suceda para imponer las reformas sociales que no ha conseguido vía Congreso

La estrategia que obsesiona a Gustavo Petro del Asamblea Constituyente , será su plan b en la eventualidad de que Ivan Cepeda no gane las elecciones, pero por su última movida, pareciera que insistirá en impulsarla gane quien gane. Además de haber vuelto a insistir en que frente al bloque legislativo que denuncia permanente no ve camino distinto para lograr las reformas sociales que no ha podido por vía del Congreso.

El presidente no disimuló sus intenciones cuando en su cuenta X pidió frontalmente donaciones para apoyar el Comité encargado de la recolección de firmas que se inscribió en la Registraduria el pasado 25 de diciembre y tiene la tarea de recoger mínimo 2 millones de firmas.

En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla.



Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente… pic.twitter.com/tYIhdtYTTv — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026

A finales de febrero el presidente le dio un empujón a su iniciativa cuando en pleno consejo de ministros el gabinete en pleno, a excepción del recién nombrado Ministro de justicia estampó su firma en pro de la Asamblea Constituyente como se cuenta en esta nota.

El tema de la Constituyente ha generado tensiones en la campaña de Cepeda, pues ha sellado varias alianzas con sectores que no ven con buenos ojos esa propuesta. El caso más reciente es el de la Alianza Verde, que se adhirió a este, pero intentó blindar el acuerdo con un veto a la reforma profunda de la carta magna.

Inicialmente circuló la noticia de que el candidato había aceptado la condición pero finalmente Cepeda no se comprometió y lo cierto es que en el propio acto de adhesión del Partido Verde asistentes recogieron firmas.

Por su parte el exministro Juan Fernando Cristo también se desmarcó de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente desde su llegada a la campaña de Cepeda y por el contrario ha insistido en el llamado “acuerdo nacional” que propone el candidato del Pacto.

Aunque aún no ha detallado cómo se concretaría ese diálogo, lo plantea como un reformismo institucional que debería tramitarse en el Congreso en medio de los debates que sean necesarios y durante los cuatro años de Gobierno.

El camino de la Constituyente y el contrapeso que avanza

El comité es liderado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, reconocido líder indígena wayúu, miembro del Clan Gouriyú cuyo asentamiento está ubicado en el municipio de Uribia, La Guajira. Este dirigente no fue escogido al azar, ya que hizo parte del comité que realizó el informe sobre las recomendaciones finales de la Comisión de la Verdad, que fue entregado por su presidente el padre Jesuita Francisco de Roux.

Wouriyú Valbuena, es el mismo dueño de la cuenta bancaria que hizo pública Petro, el titular de esta dijo a la opinión pública hasta el momento, ningún dinero ha ingresado a la cuenta. "Ese dinero será usado para avanzar en el proceso de recolección de firmas”.

En el temario que se radicará el próximo 20 de julio incluirá según Wouriyú las reformas sociales que no han sido aprobadas en este Legislativo, según indican sus promotores: salud, justicia, política y otras que serán definidas próximamente.

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El camino de esta iniciativa no será fácil, ya que actualmente también cuenta con una contra convocatoria que busca convocar a un referendo para proteger la actual constitución del 91 y que es liderada por la fórmula vicepresidencial del candidato a la Casa de Nariño Sergio Fajarado, Edna Bonilla y que está acompañada por el abogado Mauricio Pava, quien antes de aterrizar en esta campaña estuvo defendiendo a varios miembros del gobierno Petro como se narró en esta nota.

El presidente tiene tres meses para meterle el acelerador a la iniciativa mientras esté en la Casa de Nariño, condición que le da ventajas para convocar a firmar, una tarea que no es fácil.

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