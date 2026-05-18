Guiño de Iván Cepeda a la Constituyente de Petro: no la descarta   

Después de su frialdad frente a la iniciativa que cuenta con más de 1 millón de firmas dio un viraje decidido a no perder a los radicales del Pacto Histórico

El candidato presidencial Iván Cepeda volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una eventual Asamblea Nacional Constituyente durante una entrevista con Noticias RCN, insistiendo en la idea de un “Acuerdo Nacional” como pieza central de su propuesta política.

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Sin embargo, el concepto continúa rodeado de interrogantes ya que el candidato oficialista ha enfriado la idea en sus diferentes discursos públicos, pero no la descarta para mantener el apoyo de los más radicales del Pacto Histórico

La constituyente, un fantasma que se pasea por la región

🗳️ “Lo mejor es encontrar consensos y acuerdos”: Iván Cepeda defendió su propuesta de “Acuerdo Nacional” y aseguró que una eventual constituyente “es un mecanismo contemplado en la Constitución”, pero insistió en que la prioridad debe ser el diálogo entre sectores políticos,… pic.twitter.com/FdLIpCpXMm — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 18, 2026

La discusión tiene un trasfondo ya que es un tema sensible en América Latina. En varios países, las constituyentes impulsadas por gobiernos de izquierda terminaron modificando profundamente el equilibrio democrático.

El ejemplo más citado sigue siendo el de Venezuela, donde Hugo Chávez utilizó ese mecanismo para transformar el sistema político, debilitar al Congreso y aumentar el control del Ejecutivo sobre otras ramas del poder. Más adelante, Nicolás Maduro consolidó ese modelo mediante una Asamblea dominada por el oficialismo.

En Colombia, una Constituyente tendría la capacidad de reformar aspectos esenciales del Estado. Entre otras cosas, podría modificar la separación de poderes, alterar el funcionamiento del Congreso, replantear el modelo económico e incluso tocar puntos neurálgicos de la Constitución de 1991.

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Por eso, distintos juristas y sectores de oposición han advertido sobre el riesgo de abrir un proceso de esa magnitud sin reglas claras ni contrapesos definidos.

Aunque Cepeda ha intentado bajar el tono del debate hablando de consensos y diálogo entre distintos sectores, en varias intervenciones públicas tampoco ha descartado completamente una reforma constitucional de fondo.

De hecho, medios nacionales han registrado cómo el candidato mantiene una postura ambigua frente a la idea de una Constituyente, propuesta que también ha sido defendida en distintos momentos por el presidente Gustavo Petro.

El interes de Petro en la Constituyente

El presidente está jugado con esta idea, como mecanismo para impulsar cambios que no pudo sacar adelante en el Congreso e incluso llamó a través de su cuenta X apoyar financieramente con aportes la iniciativa popular que será su caballito de batalla, gane o pierda en las próximas elecciones.

La experiencia venezolana sigue apareciendo como referencia inevitable para quienes miran con preocupación este tipo de discursos. Lo que comenzó allí como una promesa de “refundar la democracia” terminó derivando, según críticos del chavismo, en concentración de poder, persecución política, deterioro económico y crisis institucional.

Por eso, el debate alrededor de una eventual Constituyente dejó de ser un asunto meramente retórico: cuando desde el poder se plantea reescribir las reglas del sistema, las alarmas políticas inevitablemente se encienden.

Una vez el Consejo Nacional Electoral le dio vía libre a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se conformó el comité promotor en el que una de las figuras visibles es Carlos Rosero, quien fuera la mano derecha de la vicepresidenta Francia Márquez quien tomó distancia de él, una vez fuera nombrado por Petro, Ministro de la igualdad en reemplazo suyo.

¿Quiénes conforman el Comité promotor de la Constituyente que se inscribió el pasado 26 de diciembre?

Un freno a la Constituyente de Petro

El candidato presidencial Sergio Fajardo busca atravesársele a la propuesta de Petro y para ello convocó otra movilización ciudadana para evitar que la Constitución del 91 sea modificada en el entendido de que se pueden hacer reformas sin este cambio institucional de fondo.

Así lanzaron Fajardo y su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla el movimiento ciudadano anticonstituyente que fue avalado por la Registraduría y del que participa el abogado penalista Mauricio Pava con la que buscan detener a los Petristas que ya han tomado cierta ventaja.

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