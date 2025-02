La historia de Ernő Rubik, el hombre que inventó el cubo más famoso del mundo

.Publicidad.

La persona que menos se ha demorado en armar el cubo de Rubik es un joven estadounidense que lo hizo en apenas 3,13 segundos. Este juguete, característico de la cultura pop, no ha dejado de "romperles la cabeza" a todos aquellos que han aceptado el reto de resolverlo. Es tan complicado que apenas 1 de cada 7 personas lo consigue; pero genera tanta curiosidad que, a lo largo de su historia, ha vendido más de 450 millones de unidades. Fue inventado en 1974 por Ernő Rubik, un profesor que lo creó sin la menor idea de que iba a ser un éxito mundial.

Max Park - Récord del mundo en el cubo de Rubik

Lejos de diseñarlo para ser un rompecabezas, el docente húngaro lo hizo para despertar la curiosidad de sus estudiantes universitarios y enseñarles conceptos arquitectónicos. Pero empezó a ver tal potencial en el artefacto que registró la patente y, con el tiempo, logró que se reprodujera en todo el mundo. Hoy, más de 50 años después, gracias a Ernő, existe hasta una Asociación Mundial del Cubo, competiciones internacionales y personas especializadas en resolver su revolucionario invento en segundos.

¿Quién era Ernő Rubik antes de inventarse el cubo mágico?

Ernő Rubik nació en Budapest, en 1944, y siempre se caracterizó por ser un niño muy creativo. Según sus propias palabras para el medio Esquire, su habitación en la casa de su madre parecía "el bolsillo de un niño, lleno de canicas y tesoros: trozos de papel con notas e imágenes garabateadas, lápices, crayones, cuerda, palitos, pegamento, alfileres, resortes, tornillos, reglas". Eso no quería decir que fuese un joven desaplicado, pero sí que se le daban mucho mejor las cosas que tenían que ver con la creación.

Ernő Rubik también se destacó por sus trabajos en la arquitectura y la escultura. Foto: Babak Mansouri - Wikipedia

Estudió escultura en la Universidad Técnica de Budapest, y luego arquitectura en la Academia de Artes Aplicadas y Diseño. Allí logró desarrollar muchísimo más su creatividad y despertar una pasión por los modelos geométricos, que tiempo después le iba a encender el bombillo para crear el cubo de Rubik. Sin embargo, antes de eso, trabajó como profesor de arquitectura en la Facultad de Artes Aplicadas de Budapest, donde también reafirmó conocimientos y habilidades.

¿En qué año se creó el cubo de Rubik?

Precisamente, siendo docente de dicha institución y buscando una manera de enseñarles a sus estudiantes sobre el movimiento tridimensional, fue que emprendió el diseño de lo que llamó el "cubo mágico". Fue en 1974 cuando se puso manos a la obra y tomó madera, cauchos y clips, e hizo el primer prototipo. Para ese momento, el artefacto no contaba con sus colores característicos; pero como la idea era enseñar tridimensionalidad a partir de las rotaciones de cada una de las caras, decidió colorearlas para diferenciarlas.

Primer prototipo de cubo mágico creado por Ernő Rubik.

A partir de ese momento, Ernő Rubik inició el gran reto de entender su propia invención y resolverla. Él fue, claramente, el primero en jugar con el cubo y se demoró casi un mes en resolverlo después de haberlo desarmado. Ya entendiendo el mecanismo, lo llevó a la Universidad y se lo entregó a sus estudiantes, quienes, en medio del afán por resolverlo, tuvieron horas y horas de entretenimiento, frustración, alegría y desesperación. Fue entonces cuando vio un gran potencial y decidió patentar el diseño y buscar la manera de reproducirlo.

La conquista del mundo de la mano de Ideal Toy Company

El camino para que el cubo de Rubik se convirtiera en un verdadero éxito no fue sencillo. Después de lograr la patente, Ernő tocó a las puertas de Konsumex, la empresa comercial estatal de Hungría, pero esta le dijo que no, asegurando que el juguete no había llamado la atención. Sin embargo, tiempo despues, como un ángel enviado del cielo, apareció Tibor Laczi, un húngaro expatriado, que tras ver el diseño del rompecabezas, decidió llevarlo a la Feria del Juguete de Núremberg.

Envase del cubo de Rubik, juguete del año de 1980, fabricado por Ideal Toy Corp y hecho en Hungría. Foto: Wikipedia

En Alemania, el artefacto sí que se robó más de una mirada y, entre ellas, estuvo la del británico Tom Kremer, un juguetero. El hombre quedó tan fascinado por el cubo que logró que la empresa gringa Ideal Toy Company invirtiera en él, y produjera y distribuyera 1 millón de cubos de Rubik. A partir de ese momento, la fama fue imparable, haciendo presencia en otras ferias y convirtiéndose en el mejor juguete del año en 1980 y 1981, además de vender cientos de millones de unidades en cada rincón del planeta.

51 años del cubo de Rubik, un juego que se volvió una profesión

En la actualidad, el cubo de Rubik sigue siendo un juguete que despierta curiosidad y que genera la necesidad de querer resolverlo si se ve desarmado por ahí. En Colombia hay varios profesionales en la materia, como Juan Miguel Saboya, quien tiene uno de los récords latinoamericanos en el cubo 2x2x2, con 0,59 segundos, o Héctor David Martínez, quien posee el récord sudamericano del Square-1, con 4,21 segundos. Además, Ángel Alvarado tiene el récord Guinness por ser la única persona en armar 3 cubos haciendo malabares, ¡de otro mundo!

Ángel Alvarado - Guinness récord en armar 3 cubos de Rubik haciendo malabares.

Mes tras mes, año tras año, cientos de "speedcubers", como se llama a los jugadores expertos en resolver el cubo, se reúnen en busca de seguir rompiendo marcas y quedar en la historia. Más que un juego, esta práctica se ha convertido en un verdadero deporte que atrae a cientos de personas y que sigue más vigente que nunca, una situación que a Ernő Rubik, seguramente, jamás se le pasó por la cabeza cuando diseñó el primer prototipo del cubo más famoso de la historia.

