El negocio que unió a Carlos Vives y Rigoberto Urán; ahora son accionistas de prometedora empresa

Después de que algunos rumores pusieran a Rigoberto Urán como uno de los candidatos a hacer parte de la plantilla de Fortaleza CEIF para 2025, y otros lo unieran a Carlos Vives como nuevos socios del equipo, el club de los amix despejó las dudas y confirmó que tanto el exciclista antioqueño como el cantante samario ahora hacen parte de la Junta Directiva de la institución. Ambos personajes de la farándula colombiana invirtieron unos cuantos millones para fortalecer el proyecto de la institución bogotana y fueron recibidos como verdaderos reyes en la sede.

Rigoberto Urán y Carlos Vives debutaron en Fortaleza CEIF

Fue a través de sus redes sociales como el club de la capital presentó a Rigoberto Urán y Carlos Vives como los nuevos accionistas del equipo. A través de un comunicado, la institución no solo presentó a los reconocidos personajes, sino que explicó cuál será su participación en el equipo. Por el lado de Rigo, de la mano de su marca deportiva Go Rigo Go!, será el encargado de proveer la equipación deportiva a toda la plantilla, tanto para entrenamientos como para partidos oficiales. Por su parte, Vives, a través de su iniciativa Tras La Perla, aportará en infraestructura y capital humano.

Tanto el cantante como el ciclista ya estuvieron en la sede de Fortaleza CEIF, presentándose con directivos, técnicos y futbolistas, y poniendo en marcha el objetivo para este 2025. Es más, no se demoraron en ponerse la camiseta y estuvieron entrenando con la plantilla profesional, mostrando su talento para el balompié. Hay que recordar que desde hace unos años, el equipo capitalino ha buscado desarrollar un proyecto para promover el balompié en categorías infantiles y juveniles y, sin duda, el músculo económico de Rigo y Vives será importantísimo en dicho objetivo.

