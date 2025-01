Entre el barrio Barrancas y un colegio cristiano, la vida de Falcao en Bogotá antes de ser una estrella

.Publicidad.

Pensar en Falcao, en la mayoría de los casos, nos lleva a viajar a la costa colombiana, a Santa Marta, donde el Tigre dio sus primeros pasos. Sin embargo, el gran 9 de la selección también puede considerarse rolo y hasta más que cualquier otro. Su conexión con la capital colombiana, además de basarse en su inquebrantable fanatismo por Millonarios, también se apoya en los años que pasó caminando por las calles del norte de la ciudad. En su adolescencia, vivió como uno más en la capital, estudió en un reconocido colegio cristiano y tuvo amigos que aún conserva. Así fue la vida de Falcao en Bogotá.

Los años en los que Falcao llegó a vivir a Bogotá

Después de haber vivido algunos años en Venezuela, pues su padre, el defensor Radamel García King, pasó los últimos años de su carrera en dicho país, Radamel Falcao García llegó a Bogotá a mediados de los años 90. Tras el retiro de su papá, la familia vio con buenos ojos radicarse en la capital colombiana, pues la mamá del Tigre, Juana Zárate, nació en la ciudad y también era una buena plaza para que el joven goleador pudiera seguir trabajando en su sueño de ser futbolista profesional. En Bogotá, Falcao inició jugando para el equipo de Silvano Espíndola y también jugó en la selección de fútbol de la capital.

Aun así, durante esos años en los que aún no era reconocido como un jugador famoso, tuvo que vivir la adolescencia de un joven común y corriente, alternando sus entrenamientos con la rutina diaria de cualquier otro muchacho: ir al colegio, hacer las tareas, ayudar en el hogar. Fue en el barrio Barrancas, al norte de la capital, donde el delantero vivió su vida antes de las canchas, los goles y el reconocimiento, y fue en el Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano donde se formó como persona. Allí, además de sorprender como un gran deportista, también demostró su talento para otras áreas.

Su vida en el Nuevo Gimnasio Cristiano y sus anécdotas como estudiante

A través de los recuerdos, uno de los compañeros de Falcao en esos años, el periodista de Red+, Maicol Buitrago, dio cuenta de cómo fue la etapa estudiantil del futbolista colombiano. En un artículo que realizó con motivo de la llegada del jugador a la capital, después de firmar su contrato con Millonarios en julio de 2024, contó anécdotas y mostró imágenes inéditas del momento en el que el goleador no solo se preocupaba por cumplir con sus responsabilidades deportivas, sino también con sus responsabilidades estudiantiles en el NGC.

Una de las primeras historias que mencionó tuvo que ver con las tareas que, en algunas ocasiones, el 9 de la selección Colombia no tenía ni idea de que debía hacer. Su compañera de salón, Paola Rodríguez, una de las más aplicadas del curso, lo salvó en más de una ocasión, prestándole los cuadernos para adelantarse. El Tigre también la llamaba a la casa para preguntarle cuáles eran las tareas para el día siguiente y así poder cumplir con sus compromisos. En esa ayuda, Nicolás Collazos, otro de sus amigos, también lo ayudó, pues el goleador se la pasaba en las canchas entrenando.

Ahora bien, eso tampoco significaba que el Tigre solo tuviera cabeza para el fútbol, y cuando asistía al colegio con regularidad, también demostraba sus habilidades en otras materias. En el mismo artículo, Hernán Restrepo recordó que Falcao entendía conceptos de matemáticas, química o física con "la misma naturalidad con la que entendía cómo cobrar un tiro libre o hacer un gol". Además, comentó que, aun cuando en el descanso dejaba a todos boquiabiertos con sus habilidades con el balón, al entrar a los salones de clase también se convertía en un experto en René Descartes o David Hume.

Los amigos que Bogotá le regalo y nunca olvidó

Pero la vida de Falcao en Bogotá no solo se basó en los estudios y también hubo tiempo para la diversión. Como fiel hincha de Millonarios, molestaba a sus compañeros hinchas de Santa Fe cuando el equipo perdía, se sabía todas las canciones en contra del conjunto cardenal y no dudaba en entonarlas. También aprovechaba los descansos para enseñar a sus amigos a jugar mejor y, según ellos, era muy bueno para jugar Super Nintendo. Es más, tenía una en casa y, en alguna ocasión, uno de sus amigos se la dañó.

En ese momento, Radamel se caracterizó por ser una persona llena de nobleza, fe y responsabilidad, como lo es ahora. En varias ocasiones invitó a sus amigos a verlo entrenar con la selección de fútbol de Bogotá o con el propio Lanceros Fair Play, club en el que debutó como profesional. También fue un líder nato y una persona que se robó el corazón de todos aquellos con quienes compartió. Y aunque la vida lo alejó de la capital, y lo llevó a otros países y a tener una fama sin precedentes, lo cierto es que nunca dejó atrás a la ciudad que eligió como su hogar y a las personas que eligió como su familia.

Ya han pasado más de 20 años desde que Falcao vivió esas anécdotas y no hay duda de que hay un misticismo entre él y la ciudad donde vivió su adolescencia, donde se formó como persona y también como jugador. En 2001 se fue para Argentina, de allí viajó a Portugal, pasó por España, Mónaco, Inglaterra y Turquía, pero nunca se olvidó de sus raíces capitalinas. Quiso regresar a Bogotá, cumplir su sueño de jugar en Millonarios; y aunque lo logró y parecía que iba a volver a decir adiós, cuando llegó la oportunidad de continuar no dudo un instante, como si no quisiera soltar esos años en los que la capital era su única casa.

