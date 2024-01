La historia de Crem Helado y cómo pasó de ser un restaurante a volverse una fábrica de helados

.Publicidad.

No hay una farmacia, tienda de cadena o parque que no tenga las tradicionales neveras de Crem Helado. La marca colombiana es una de las más reconocidas en la actualidad, liderando el mercado de productos fríos con un 39,4% de las ventas y superando a otras famosas empresas como Popsy o Colombina. En los últimos años, ha tenido un crecimiento exponencial con helados como Artesanal, Casero o Chococono; pero muy distinto a los que muchos creerían, la historia de Crem Helado no inició como una gran fábrica, sino como un restaurante ubicado en uno de los sectores más importantes de Bogotá.

..Publicidad..

| Vea también: La historia del aguacate Hass, el producto que no es colombiano pero le deja miles de millones al país

...Publicidad...

El Crem Helado de la Caracas

Según algunos registros, el primer Crem Helado que existió en el país fue fundado en 1955 y no era uno que se dedicara a hacer helados; es más, se inclinaba más por el lado de la comida rápida. Fue creado por Horace Day, un norteamericano que decidió traer el estilo de los famosos dinners gringos a Bogotá y armó un restaurante en el que se vendía hamburguesas, pollo asado, sándwiches y malteadas. El local estaba ubicado en la Avenida Caracas con calle 63, cerca al parque de Lourdes, y aunque vendía helado, ese no era su producto más reconocido.

....Publicidad....

Menú del Crem Helado de la Caracas

A mitad de los años 60, en 1965, ese local cerró, según información de El Tiempo, y Day, siendo fiel a su idea, adquirió un lote que pertenecía a Bavaria, también sobre la Caracas, pero con calle 34, y lo volvió a abrir. Ese restaurante se convirtió en todo un icono de la ciudad, era visitado por las más famosas y adineradas familias de Bogotá y era como viajar a los EE.UU., con opción de auto-servicio e intercomunicadores para pedir la orden dentro del establecimiento.

Durante más de 30 años, el restaurante fue un lugar de reunión para todos los bogotanos, no solo por su estilo diferente sino por su ambiente. Pero, iniciando los 90, empezó la decadencia del centro de Bogotá y la inseguridad terminó mandando a las personas a buscar entretenimiento un poco más hacía el norte de la capital. Fue así como, en 1995, el restaurante fue vendido a una empresa inmobiliaria y el famoso Crem Helado de la Caracas llegó a su fin.

| Le puede interesar: Antonio Durango, el hombre que patrocinó a Rigo con Helados Tonny y se convirtió en su suegro

El inicio de la historia de Crem Helado como fábrica

Aun cuando el Crem Helado de la Caracas cerró como restaurante, sus años dorados sirvieron para que la marca tuviese renombre y se dedicara a la producción de helados. En 1964 se creó Tropicream Ltda, compañía que dio paso a la industrialización de productos fríos y, luego, en 1982 pasó a ser Mercadeo de Alimentos de Colombia, más conocida como Meals de Colombia. Desde ese momento, la empresa tuvo un crecimiento exponencial, logrando abrir la primera planta de producción de Crem Helado un tiempo después, en el Barrio La Floresta de Bogotá, y produciendo masivamente helados como Chococono o el cono Twist.

Planta de Meals de Colombia S.A.S ubicada en la ciudad de Bogotá. Foto: Nutresa

De esta forma, Crem Helado empezó a posicionarse como una de las fábricas de helado más importantes de Colombia, llegando a tener alianzas con otras compañías, como sucedió con Helados La Fuente en 1995, y luego adquiriéndolas. Así mismo, empezó a implementarse el modelo de mercado que se tiene hoy en día, produciendo los productos y distribuyéndolos a droguerías, supermercados y tiendas de barrio.

| Lea también: Los paisas que hace 73 enseñaron a comer pan tajado a los colombianos con Comapan

Su venta a Grupo Nutresa y la conquista del mercado

Después de varios años funcionando de manera independiente e, incluso, siendo parte del Grupo Nacional de Chocolates, Meals S.A. empezó a pertenecer al Grupo Nutresa en 2011. Ese cambio fue como un trampolín para la compañía, que empezó a crecer desorbitadamente en el país y pasó de vender más de 300 mil millones de pesos anuales en esa época, a más de 700 mil millones en 2023. Así mismo, con su cambio de imagen en 2019, la marca Crem Helado se volvió mucho más moderna y familiar.

Rebranding realizado por Meals de Colombia en 2019.

En la actualidad, la empresa tiene 3 plantas, una en Bogotá, otra en Armenia y otra en Manizales, genera más de 1.600 empleos y anualmente lanza 25 nuevos productos. Su catálogo tiene más de 150 y anualmente vende casi 2 millones de unidades. Entre las marcas más famosas que produce están Chiks, Artesanal, Casero, Chococono, Polet, Bocatto, Chocolisto, Aloha, Tosh y Jet, además de producir los reconocidos litros, las galletas con helado y postres.