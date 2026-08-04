- La gerente que colocó Elon Musk para manejar Tesla en Colombia coronó: Model Y el carro más vendido

La gerente Karen Scarpetta fue escogida hace nueve meses cuando la famosa marca de carros eléctricos aterrizó en Colombia y rompió récords superando al Kia Picanto

Pese a estar en la mira de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Tesla sigue consolidándose como una de las marcas preferidas por los colombianos a la hora de estrenar carro eléctrico. La compañía, que lleva poco más de un año operando oficialmente en el país, continúa rompiendo récords de ventas.

Solo en julio logró un nuevo hito: además de liderar el segmento de vehículos eléctricos, su Model Y se convirtió en el modelo más matriculado del mes, superando referencias tradicionales como el Kia Picanto, la Renault Duster e incluso la Mazda CX-30.

En los primeros siete meses de 2026, el Tesla Model Y ya acumula 10.259 matrículas, una cifra que supera ampliamente al segundo modelo más vendido del mercado, que registra 6.547 unidades. Sin grandes campañas publicitarias ni estrategias masivas de mercadeo, la marca estadounidense ha conseguido abrirse paso entre fabricantes con décadas de trayectoria en Colombia. Solo en julio matriculó 1.904 vehículos, suficiente para ubicarse entre las cuatro marcas con más ventas del país.

El crecimiento resulta aún más llamativo si se compara con julio de 2025, cuando Tesla apenas registró una matrícula. Hoy, bajo el liderazgo de Karen Scarpetta en Colombia, la compañía ya suma 12.061 vehículos matriculados en lo corrido del año y comienza a disputar un lugar entre las cinco marcas con mayores ventas del mercado nacional.

Crecimiento de Tesla en medio de retos

A pesar de los retos que aún enfrenta la movilidad eléctrica en el país como la infraestructura de carga y los tiempos de entrega de algunos modelos, el crecimiento del sector de los carros eléctricos sigue aumentando. De acuerdo con el informe consolidado de la ANDI y Fenalco, elaborado con base en los registros del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y junio de 2026 se matricularon 157.620 vehículos nuevos en Colombia, de los cuales 24.477 fueron 100 % eléctricos y 44.605 híbridos, para un total de 69.082 vehículos electrificados.



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Dichas cifras muestran que cuatro de cada diez carros nuevos vendidos en el país (43,8 %) ya corresponden a tecnologías eléctricas o híbridas, la mayor participación registrada hasta ahora en el mercado automotor colombiano

Otro de los factores que ha impulsado dicho crecimiento ha sido su estrategia de precios. El Tesla Model Y parte de cerca de $125 millones, mientras que su versión más equipada ronda los $150 millones. Por su parte, el Model 3 se ofrece desde aproximadamente $118 millones, valores que han acercado la marca a un mayor número de compradores y la han convertido en una de las protagonistas del mercado automotor colombiano.

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Kia, la marca que todavía domina el mercado colombiano

Aunque Tesla vive su mejor momento en Colombia, el liderazgo general del mercado sigue en manos de Kia. La marca surcoreana, dirigida en el país por Jorge Neira, continúa ampliando su ventaja gracias al buen desempeño de modelos como el Picanto, el K3 y la Sportage, esta última también disponible en versiones híbridas.

En lo corrido de 2026, Kia ya acumula 24.483 vehículos matriculados, una cifra que prácticamente duplica el volumen alcanzado por Tesla. Mientras la marca de Elon Musk domina el segmento eléctrico, el fabricante coreano mantiene el primer lugar del mercado gracias a una oferta más amplia en vehículos de combustión e híbridos, consolidándose como el gran referente de la industria automotriz en Colombia.

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